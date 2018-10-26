مورينيو, يتحدى, جماهير, مانشستر, يونايتد, بسبب, لوكاكو,

يتحدى البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، جمهور الشياطين الحمر، بسبب مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو.

وأشارت صحيفة "ديلي ستار" إلى أن مورينيو قرر استمرار الاعتماد على لوكاكو في التشكيل الأساسي أمام إيفرتون، الأحد المقبل، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وكان بعض من جماهير مانشستر يونايتد طالب بإبعاد لوكاكو عن التشكيل الأساسي، بسبب انخفاض مستواه، والاعتماد أكثر على المهاجم الشاب ماركوس راشفورد، وهو ما رفضه مورينيو.وتعادل مانشستر يونايتد في الجولة الماضية بالبريمييرليج أمام تشيلسي بهدفين لكل فريق، وذلك بعد تحقيق الفوز على نيوكاسل في الجولة الثامنة، بينما خسر الشياطين الحمر أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.يذكر أن لوكاكو شارك مع مانشستر يونايتد في 13 مباراة بجميع البطولات في الموسم الحالي، وتمكن من إحراز 4 أهداف فقط ولم يصنع أي هدف.