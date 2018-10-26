اندلاع, حريق, في, حافلة, أقلت, طلاب, مدارس, في, مدينة, حيفا,

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي-عملت 3 طواقم من سلطة الاطفاء والانقاذ على اخماد حريق شب داخل حافلة أقلت طلاب مدرسة على شارع 22، قرب مفرق "حيرم" في حيفا، صباح اليوم الجمعة.

ووفقا لما ورد فإن سائق الحافلة لاحظ اشتعال القسم الخلفي من الحافلة، فاوففها على الفور وانزل المسافرين.تم اخماد الحريق ولم يبلغ عن اصابات.