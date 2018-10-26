الاعتداء, على, سيارات, ومنازل, في, يافة, الناصرة, وعبارات, تدفيع, الثمن,

أقدم مجهولون فجر اليوم الجمعة بالاعتداء على الممتلكات في بلدة يافة الناصرة , وبحسب المعلومات الاولية ان الحديث يدور عن متطرفين يهود قاموا بكتابات عبارات تدفيع الثمن على السيارات وبعض المنازل .

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، تلقت الشرطة بلاغ ان في حي مراح الغزلان في قرية يافة الناصرة ، تم ثقب عجلات نحو 20 مركبة وكتبت على جدران منزلين "انتقام" ونجمة داود الحمراء " تدفيع الثمن " و"ضمان متبادل"ويعمل محققو الشرطة في مكان الحادث وشرعوا بالتحقيق في القضية.المجلس المحلي:يافة موحدة اقوى من الارهاب العنصريمجلس محلي يافة الناصرة يعبر عن سخط جماهير يافة الناصرة العارم واستنكارها الشديد للعمل الجبان الذي اقدم عليه فاشيون في عتمة الليل بتخريب اطارات حوالي عشرين سيارة في حي اسماعيل في البلدة، وكتابة شعارات عنصرية وترهيبية معادية للعرب.ان مجلس يافة الناصرة المحلي باسم جماهير يافة الناصرة يعلن ان هذه الافعال القذرة والجبانة لن ترهبهم، بل تزيدهم اصرارا على التجذر والتطور على ارض الاباء والاجداد.مجلس محلي يافة الناصرة يحمل الشرطة مسؤولية مطاردة المجرمين وتقديمهم للعدالة لينالوا العقاب الصارم.مجلس محلي يافة الناصرة يتوجه للديمقراطيين في الشارع اليهودي ليهبوا ضد هذه الفعلة العنصرية. لان خطر الفاشية يبدأ بالعرب ويستمر لمحاربة كل ما هو دمقراطي في البلاد.يافة موحدة اقوى من الارهاب العنصري.