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حسين الجسمي: بشُكرِكم فخامة الرئيس وصلتني رسالة 104 مليون مصري محب



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شكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في الإحتفالية الكبرى بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعون لنصر أكتوبر المجيد، الفنان الإماراتي الدكتور حسين الجسمي "السفير فوق العادة للنوايا الحسنة"على الهواء مباشرة، وقال له: "أشكرك وأحيّيك، وأحيي دولة الإمارات من خلالك، وكنت أنتظر فقط أن ألتقي بك لأشكرك"، وإختتم حديثه قائلاً: "كتّر خيرك، صحيح كتّر خيرك"، وذلك بعدما قدم الجسمي مجموعة من الأغنيات الوطنية، ومنها الأغنية الجديدة بعنوان "ماتخافوش على مصر"، حاملة بين طياتها رساله حب عفوية وصلت لقلوب الملايين بعد عرضها مباشرة، لشفافية الكلام واللحن والإيقاع، تصدى لكلماتها الشاعر تامر حسين ولحنها الفنان عمرو مصطفى، ويقول فيها:

إتمشا إتعشا وخُد مركب
واسهر ع النيل
عمرك ماتحس هنا بغربه
مع شعب اصيل
وأمانها مفيش أأمن منها
لانصاص الليل
وأعرب حسين الجسمي عن شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائلاً عبر حساباته الشخصية الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي: "بشُكركم، وصلتني رسالة حب من 104 مليون مصري محب، شكراً فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحفظكم الله، شكراً حبايبي المصريين، شكراً وطني الإمارات".
وقدم الجسمي في الإحتفالية التي حضرها بدعوة خاصة في حب مصر، مجموعة من الأغنيات التي ترجمتها الأحاسيس والوجدان، بدأها بالأغنية الوطنية "يا أغلى إسم في الوجود"برفقة الفرقة الموسيقية الكبيرة في مسرح مركز المنارة بالقاهرة، أتبعها بأغنية "تسلم إيدينك"، ثم الأغنية الشهيرة "بشرة خير"، ليسجل ختام حضوره من خلال الأغنية الجديدة "ماتخافوش على مصر"وسط تفاعل كبير من جميع الحضور في القاعة.
وقد تم تصميم فيديو خاص للأغنية الجديدة "ماتخافوش على مصر"عرض في المسرح أثناء غنائها، وهو الذي تم عرضه في قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube (ذات الأكثر المليار مشاهدة)، حيث باتت متوفرة.
هذا وكان الجسمي بعد وصوله الى القاهرة، قد شارك الجمهور المصري بصورة في القاهرة من خلال حساباته المختلفة في مواقع التواصل الإجتماعي، أوضح بها تواجده في مصر من أجل مشاركته في إحتفالية نصر أكتوبر الـ45 وهو يتناول إحدى أكلاتها الشعبية الشهيرة، وكتب عليها تعليقاً "عٌمرك ماتحس هنا بغٌربه #مصر"، وهو مقطع من الأغنية الجديدة "ماتخافوش على مصر"، كمقدمة للعمل الجديد والمشاركة في الإحتفالية التي نعتز بالمشاركة بإنجازاتها على مر السنوات الماضية.





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