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عرعرة: اعتقال مشتبه (36 عاما) للاشتباه بترويجه للمخدرات وبناء مختبر خاص



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في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي اليوم الخميس انه قدمت صباح هذا اليوم ، النيابة العامة لواء حيفا، تصريح مدعٍ لمحكمة الصلح في الخضيرة ضد مشتبه من بلدة عرعرة (36 عام) للاشتباه به بترويج المخدرات وإحراق مختبر ترويج المخدرات بشكل متعمد بهدف تشويش الحقيقة وعرقلة التحقيق.

بدأ هذا التحقيق قبل حوالي شهر عندما كشف مخبرو شرطة عيرون مختبر منزلي لترويج المخدرات في بلدة عرعرة.

لم يكن المشتبه في البيت عندما تم ضبط المختبر لكن هويته كانت معروفة للشرطة. بعد بضعة أيام تم إحراق المنزل الذي تم العثور فيه على المختبر.

في اليوم التالي تم ضبط المشتبه في الخضيرة وتم إلقاء القبض عليه.

تم تمديد توقيف المشتبه من وقت لآخر ، حتى مددت اليوم المحكمة توقيفه حتى يوم الاثنين (29.10.2018) ، عندها سيقدم ضده لائحة إتهام وطلب تمديد توقيفه حتى نهاية الإجراءات القانونية ضده.

مرفقة صور- شعبة الإعلام





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