تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-13 17:53:23 اعتقال ممرض من الناصرة بشبهة التخطيط لاغتيال عضو الكنيست اورن حازن |  2019-01-13 17:51:11 نقابة المعلمين تعلن الاضراب الاحتجاجي لمدة ساعتين في ابتدائية الكعبية طباش حجاجرة |  2019-01-13 15:00:06 بولتون طلب خطة لضرب ايران |  2019-01-13 14:26:03 مصرع سيدة واصابة أخر بجراح خطيرة في حادث طرق قرب القدس |  2019-01-13 14:22:59 يوفنتوس يزاحم إنتر ميلان على صفقة مودريتش |  2019-01-13 13:58:37 نتنياهو يشارك وزراء خارجية عرب بقمة دولية وايران تصفها بـ"السيرك" |  2019-01-13 13:42:30 خلال حملة لشرطة السير على الشوارع نهاية الاسبوع الاخير : ضبط 820 سائقا يستعملون الهاتف اثناء القيادة |  2019-01-13 13:23:24 تمديد أمر حظر نشر حول مقتل محمد ابو دياك في يافة الناصرة |  2019-01-13 12:29:27 بالصور:وزيرة خارجية كندا تستقبل الفتاة السعودية الهاربة وتقدم لها الورود |  2019-01-13 13:18:14 اصابة طالبة سقطت عن علو خلال رحلة مدرسية في منطقة البحر الميت |  2019-01-13 11:35:23 الجامعة الامريكية العربية جنين تحتفل بتخريج 240 معالج وظيفي وطبيعي..صور |  2019-01-13 13:01:42 أور ياروك:اكثر حوادث اصابات الأطفال خلال السنوات الاخيرة وقعت في سخنين والناصرة |  2019-01-13 12:58:30 تمديد أمر حظر النشر حول جريمة قتل حذيفة وقعقاع الحريري |  2019-01-13 12:42:09 كوتينيو يضع شرطا للرحيل عن برشلونة |  2019-01-13 11:31:19 نتنياهو يعلن قصف إسرائيلي استهدف مستودعات أسلحة إيرانية قرب مطار دمشق |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطيرة: القاء القبض على شاب (26 عاما) لحيازته مسدس بدون ترخيص



  |     |   اضافة تعليق



في اطار بحثها عن السلاح غير المرخص القت الشرطة القبض يوم امس الاربعاء على شاب يبلغ من العمر (26 عاما) من مدينة الطيرة وذلك لخيازته سلاح غير مرخص بالاضافة الى 5 رصاصات

ملفوف بفردة جراب  

 





كلمات متعلقة

الطيرة:, القاء, القبض, على, شاب, (26, عاما), لحيازته, مسدس, بدون, ترخيص,

تابعونــا

اعتقال ممرض من الناصرة بشبهة التخطيط لاغتيال عضو الكنيست اورن حازن اعتقال ممرض من الناصرة بشبهة التخطيط لاغتيال عضو الكنيست اورن حازن 2019-01-13 | 17:53:23

اعتقلت الشرطة بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) ممرض من سكان مدينة الناصرة...

نقابة المعلمين تعلن الاضراب الاحتجاجي لمدة ساعتين في ابتدائية الكعبية طباش حجاجرة نقابة المعلمين تعلن الاضراب الاحتجاجي لمدة ساعتين في ابتدائية الكعبية طباش حجاجرة 2019-01-13 | 17:51:11

اعلنت نقابة المعلمين العامة – الهستدروت عن الاضراب الاحتجاجي بالمدرسة...

مصرع سيدة واصابة أخر بجراح خطيرة في حادث طرق قرب القدس مصرع سيدة واصابة أخر بجراح خطيرة في حادث طرق قرب القدس 2019-01-13 | 14:26:03

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر :" لقي شخص...

خلال حملة لشرطة السير على الشوارع نهاية الاسبوع الاخير : ضبط 820 سائقا يستعملون الهاتف اثناء القيادة خلال حملة لشرطة السير على الشوارع نهاية الاسبوع الاخير : ضبط 820 سائقا يستعملون الهاتف اثناء القيادة 2019-01-13 | 13:42:30

خلال نشاط مكثف وممركز لشرطة السير ، خلال نهاية الاسبوع، لتطبيق القانون في كافة...

تمديد أمر حظر نشر حول مقتل محمد ابو دياك في يافة الناصرة تمديد أمر حظر نشر حول مقتل محمد ابو دياك في يافة الناصرة 2019-01-13 | 13:23:24

مددت المحكمة أمر حظر النشر حول مقتل الشاب محمد ابو دياك 22 عاماً من يافة الناصرة...

اصابة طالبة سقطت عن علو خلال رحلة مدرسية في منطقة البحر الميت اصابة طالبة سقطت عن علو خلال رحلة مدرسية في منطقة البحر الميت 2019-01-13 | 13:18:14

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب أن قوات الانقاذ قامت بتخليص طالبة17...

الجامعة الامريكية العربية جنين تحتفل بتخريج 240 معالج وظيفي وطبيعي..صور الجامعة الامريكية العربية جنين تحتفل بتخريج 240 معالج وظيفي وطبيعي..صور 2019-01-13 | 11:35:23

احتفلت الجامعة الامريكية العربية في جنين بتخريج فوجاً جديداً للعلاج الوظيفي...

أور ياروك:اكثر حوادث اصابات الأطفال خلال السنوات الاخيرة وقعت في سخنين والناصرة أور ياروك:اكثر حوادث اصابات الأطفال خلال السنوات الاخيرة وقعت في سخنين والناصرة 2019-01-13 | 13:01:42

إستنادا إلى معطيات جمعية أور ياروك المعتمدة على معطيات دائرة الإحصاء المركزية،...

تمديد أمر حظر النشر حول جريمة قتل حذيفة وقعقاع الحريري تمديد أمر حظر النشر حول جريمة قتل حذيفة وقعقاع الحريري 2019-01-13 | 12:58:30

مددت المحكمة اليوم الاحد أمر حظر النشر حول جريمة قتل الشقيقين حذيفة وقعقاع...

نتنياهو يعلن قصف إسرائيلي استهدف مستودعات أسلحة إيرانية قرب مطار دمشق نتنياهو يعلن قصف إسرائيلي استهدف مستودعات أسلحة إيرانية قرب مطار دمشق 2019-01-13 | 11:31:19

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي هاجم مئات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عائلة خربوش تلتقي لقاء بعد 40 عاما شتات لبنان مخيم ابناء عمومه مسيرة عيد الفطر المبارك شفاعمرو مشاركة واسعة سطو محطة وقود الناصرة وحدة الجهاز الهضمي مستشفى الناصرة الانجليزي افتتاح احتفال بشارة بشارات مصرع 3 اشخاص حادث طرق مروع شارع صفورية عيلوط شاب فتاتين محمد رحال الزرازير قرية 3 اصابات طفيفة حادث طرق مفرق الكراجات الناصرة تأمين وطني مرام الطبي شارع 807 وادي الحمام قرية حادث مدخل اصابة 4 اضخاص تصادم مروع اسعاف شرطة سلمان ابو مديغم اعتداء بالضرب المبرح رهط عطا استنكار اصابة بالغة حادث دراجة نارية الجنوب شاحنة اسعاف شرطة مستشفى كيبوتس جلؤون طفلة رضيعة المغار قرية ابتلعت 10 اغوروت قطعة معدنية عرابة مدبنة الاطباء تحتفل تخريج 5 أطباء اسنان امتحان الدولة تمديد اعتقال سائق الشاحنة الحادث الدامي قرب الفريديس مصرع تحت تأثر المخدرات يافا اولجا اينجي نعيم طفلة سكان حيفا الكلية الاكاديمية للتربية حيفا تكريم المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت كمال زكي المحامي لقاء احتراق خزان وقود سولار كفر ياسيف سيارات 5 اطفاء انقاذ اخماد كيان شعبان الل متأثرا بجراحه . الرملة اطلاق نار اصابة مستشفى الشرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com