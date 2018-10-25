الطيرة:, القاء, القبض, على, شاب, (26, عاما), لحيازته, مسدس, بدون, ترخيص,

في اطار بحثها عن السلاح غير المرخص القت الشرطة القبض يوم امس الاربعاء على شاب يبلغ من العمر (26 عاما) من مدينة الطيرة وذلك لخيازته سلاح غير مرخص بالاضافة الى 5 رصاصات

ملفوف بفردة جراب