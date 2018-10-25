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جائزة تقدير للمحامي قيس ناصر من جامعة الحقوق في بكين



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شارك المحامي قيس يوسف ناصر هذا الاسبوع في المؤتمر الدولي للباحثين الجامعيين الذي عقدته جامعة الحقوق والعلوم السياسية في بكين، الصين، وقد منحت الجامعة المحامي قيس ناصر جائزة شرف تقديرية على البحث الذي قدمه للمؤتمر حول مخططات تحديث المباني والأحياء في اسرائيل وانعدامها من البلدات العربية.


وقد شارك في المؤتمر أكثر من أربعين باحثا وباحثة جامعيين من أنحاء العالم مثل روسيا، الهند، ماليزيا والصين، وذلك بعد ان قدم المشاركون للجنة المؤتمر أبحاثهم وسيرتهم العلمية وهي شروط وضعتها لجنة المؤتمر امام كل باحث طلب المشاركة في المؤتمر.


وقد حضر المحامي قيس ناصر المؤتمر في إطار اتمام دراسته للقب الدكتوراة في القانون في مجال قوانين الارض والتخطيط، في كلية الحقوق في جامعة تل ابيب، وقد تناولت الورقة البحثية التي قدمها للمؤتمر المخطط القطري لتدعيم المباني في اسرائيل لمواجهة الهزات الأرضية والمسمى تاما 38, وأسباب عدم تطبيق هذا المخطط في البلدات العربية في البلاد مع انها الأكثر تهديدا بالسقوط في حالات الهزات الأرضية. وقد منحت لجنة المؤتمر المحامي قيس ناصر جائزة تقديرية لهذا البحث الذي وجدته اللجنه مميزا ومشرفا. 


يذكر ان جامعة الصين للحقوق والعلوم السياسية قادت هذا المؤتمر تطبيقا للبرنامج الذي اطلقة الحكومة الصينية قبل عدة سنوات بعنوان "الحزام والطريق" (Belt and Road) والذي يهدف الى تطوير التعاون الاقتصادي والعمراني بين الصين ودول العالم. وقد تبادل الباحثون من خلال أوراق بحثية نوقشت في المؤتمر تجارب القضاء والاقتصاد في بلادهم ودور المحامين والقضائيين في تقديم المشورة والحلول القضائية الصحيحة لمشاريع التطوير والتعاون العمراني والاقتصادي بين الدول.

 





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