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صحيفة أمريكية: مديرة CIA استمعت لتسجيلات صوتية لمقتل خاشقجي



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أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) جينا هاسبل، استمعت خلال زيارتها تركيا لتسجيلات صوتية خاصة بواقعة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

 

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، أن لديها معلومات بشأن "اجتماعات هاسبل في تركيا التي تزورها منذ الثلاثاء، بهدف مراجعة الأدلة في قضية مقتل خاشقجي".

وأضافت الصحيفة: "لقد كانت مقنعة، وهذا من شأنه أن يشكل مزيدا من الضغوط على المملكة العربية السعودية".

وكانت الرياض قد أقرت السبت الماضي، بمقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، معتبرة أن الأمر حدث جراء "شجار وتشابك بالأيدي" أفضى إلى مقتله، وأعلنت توقيف 18 سعوديا على ذمة القضية، فيما لم تكشف بعد عن مكان جثة خاشقجي.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

 

صحيفة أمريكية: مديرة CIA استمعت لتسجيلات صوتية لمقتل خاشقجي




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