بلدية, شفاعمرو, تصادق, على, دعم, فرق, كرة, القدم, بثلاث, مائة, ألف, شاقل,

تواصل بلدية شفاعمرو دعمها السخي للرياضة والفرق الرياضية، حيث صادق المجلس البلدي في شفاعمرو، في جلسته الأخيرة والتي خصصت لدعم فرق كرة القدم في المدينة، على تخصيص مبلغ 300 ألف شيكل للفرق الرياضيّة، على ان يتم تحريرها قريبًا. وقد عقدت الجلسة بعد طلب من رئيس البلدية السيد امين عنبتاوي لعقد جلسة طارئة بالموضوع، وذلك بعد أن صادق متصرف لواء الشمال في وزارة الداخلية بحضور عدد من المسؤولين وممثلي بلدية شفاعمرو، على منح ميزانية خاصة لفرق كرة القدم والتي يجب أن توزع وفق المعايير والمقاييس التي أقرها المجلس البلدي.هذا وتقرر في نهاية الجلسة توزيع مبلغ 300 ألف شيكل على النحو التالي،161 ألف شيكل لفريق هبوعيل شفاعمرو، 126 الف لفريق مكابي، ومبلغ 13 الف شيكل لفريق قدامى شفاعمرو.يذكر أن هذا المبلغ هو جزء من الدعم الكلي حيث سيتم تحرير مبلغ اخر مع نهاية العام الحالي.وفي هذا السياق قال مدير عام البلدية د. كمال شوفانية: "البلدية لطالما وضعت نصب أعينها الرياضة ودعم الفرق الرياضية وقد نجحت بزيادة مبلغ الدعم الكلي، مع العلم انها تستحق أكثر، وسنعمل على زيادة الدعم في السنوات القادمة".