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فيديو وصور .... أسماء الأسد تلتقي عددا من السيدات في إطار حملة مكافحة السرطان الذي تعانيه شخصيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



التقت أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد اليوم عددا من السيدات اللواتي جئن لإجراء الفحوص ضمن حملة مكافحة سرطان الثدي في مركز المشفى العسكري الذي تخضع هي فيه للعلاج.



وانطلقت في سوريا حملة وطنية شاملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في الأول من أكتوبر من كل عام ولغاية الثلاثين منه، بالتعاون مع الجهات والمنظمات الصحية العالمية والفعاليات والأنشطة التوعوية والإرشادية في مختلف المحافظات السورية.




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