اكتشاف, فائدة, جديدة, للقهوة,

استنتج علماء من الصين أن تناول القهوة بصورة منتظمة يخفض من خطر تطور مرض الوردية (طفح جلدي) الذي يصيب جلد الوجه، ويرافقه احمرار وتوسع الأوعية الدموية.

ويفيد موقع MedicalXpress بأن علماء معهد تشينغداو سعوا في إطار دراسة طويلة إلى دحض وجهة النظر التي تفيد بأن القهوة تساعد في تطور مرض الوردية.ودرس العلماء وحللوا مؤشرات الحالة الصحية لأكثر من 82 ألف امرأة. والمثير في الأمر أن العلماء لم يعثروا على أي دليل لوجود علاقة بين تناول القهوة وتطور مرض الوردية، بل على العكس، اتضح من نتائج هذه الدراسة، أن تناول القهوة يخفض من خطر إصابة جلد الوجه بهذا المرض، ولكن آلية هذا التأثير لا تزال غامضة.كما يشير الباحثون إلى أن العلاقة بين حالات تطور مرض الوردية عند من يتناول القهوة بانتظام وبين من يتناولها مرة في الشهر كانت 0.77.