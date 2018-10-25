تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-20 16:02:23 كفرياسيف - اصابة خطيرة لشاب من ابو سنان باطلاق نار |  2018-12-20 15:43:43 نتنياهو: سنعمل بصرامة ضد التموضع الإيراني في سوريا |  2018-12-20 15:35:08 عمره 93 عاما.. روسي يحرز لقبا عالميا في السباحة! |  2018-12-20 15:30:02 دراسة جديدة تكشف علاقة الحشيش بالقدرة على الإنجاب |  2018-12-20 13:54:41 فيديو وصور - انتهاء الجلسة بخصوص استئناف الانتخابات في كفرمندا والقاضي سيصدر قراره بعد ايام |  2018-12-20 13:33:31 هدم العراقيب للمرة 137 وتشريد العائلات للعراء وسط الأمطار |  2018-12-20 13:20:21 اعتقال مشتبه 23 عاما من قلنسوة وبحوزته مسدس |  2018-12-20 13:08:39 ضبط سلاح ومخدرات واعتقال مشتبهين من كفرقاسم وجلجولية واللد |  2018-12-20 12:54:41 لجنة الحج والعمرة : تم حل المشكلة ورحلات عمرات الربيع وموسم الحج ستسير كالمعتاد من خلال الجواز الاردني المؤقت |  2018-12-20 12:32:31 "X" هو السبب في طول عمر النساء أكثر من الرجال! |  2018-12-20 12:29:59 دحض ادعاءات حول تغير المناخ بين 1995 و2013 |  2018-12-20 12:29:17 أوغلو: قضية مقتل خاشقجي جنائية لا سياسية |  2018-12-20 12:27:46 المالكي يزور روسيا ولن يلتقي وفد حماس |  2018-12-20 12:08:28 مع بداية 2019 - سيحظر التعامل بالمال النقدي -كاش في تعامل المصالح التجارية بأكثر من 11 الف شيكل |  2018-12-20 12:04:52 سلطة الاطفاء والانقاذ تحيي ذكرى رجل الاطفاء المرحوم سامر عسلي بيوم جماهيري للمسنين في كفرقرع |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تامر حسني يعلن عن حفل مرتقب بعيد تعافيه التام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يحيي الفنان المصري، تامر حسني، حفلا غنائيا ضخما في الجامعة الأمريكية في القاهرة، في 9 نوفمبر المقبل، حيث يشاركه الفنان محمود العسيلي في إحيائه.



ويعد هذا الحفل هو الأول الذي يحييه تامر حسني بعد تعافيه من التهاب حاد أصاب حباله الصوتية، ما منعه من الغناء لبضعة أسابيع.


كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن الالتهاب حصل نتيجة لإجهاد الفنان لحباله الصوتية، إذ شارك قبل حدوث ذلك في حلقة تلفزيونية مع الإعلامية، سعاد يونس، غنى خلالها لفترة طويلة.


وعند إجراء حسني للفحوص الطبية، اقترح عليه الطبيب السفر فورا لتلقي العلاج اللازم وأخذ قسط من الراحة حتى تتعافى حباله الصوتية بشكل تام.




كلمات متعلقة

تامر, حسني, يعلن, عن, حفل, مرتقب, بعيد, تعافيه, التام,

تابعونــا

هيفاء وهبي تحتفل بالكريسماس مع ساندي ولقاء الخميسي.. صور هيفاء وهبي تحتفل بالكريسماس مع ساندي ولقاء الخميسي.. صور 2018-12-20 | 15:36:45

لبت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي دعوة صديقتها التونسية ساندي علي، لحضور سهرة خاصة...

هل يجب غسيل "الجينز".. هذا ما يحدد الإجابة هل يجب غسيل "الجينز".. هذا ما يحدد الإجابة 2018-12-20 | 15:25:34

بنطال "الجينز" قد يكون من أكثر قطع الملابس شعبية بين الرجال والنساء، لأنه يوفر...

محمد عساف يشكر أحمد حلمي.. ما السبب ؟ محمد عساف يشكر أحمد حلمي.. ما السبب ؟ 2018-12-20 | 12:36:55

وجه الفنان الفلسطيني محمد عساف، رسالة شكر خاصة للفنان المصري أحمد حلمي، وذلك عبر...

سيرين عبدالنور تلاعب القرود في جورجيا.. فيديو سيرين عبدالنور تلاعب القرود في جورجيا.. فيديو 2018-12-20 | 11:15:12

اختارت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور أن تقضي أجازة العام الجديد خارج لبنان في...

سعد لمجرد ينجح في إختيار "بدك ايه" ويبدع بأداء عالمي سعد لمجرد ينجح في إختيار "بدك ايه" ويبدع بأداء عالمي 2018-12-20 | 08:48:23

كالعادة يعرف الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ كيف يعود وماذا يصدر من جديد، فقد طرح...

أحلام مستغانمي واصلت توقع كتابها من غرفة الإنعاش أحلام مستغانمي واصلت توقع كتابها من غرفة الإنعاش 2018-12-19 | 16:49:19

تعرضت الكاتبة الجزائرية ​أحلام مستغانمي​ لوعكة صحية بسبب عدم تقيدها بتعليمات...

فيديو كليب "قومي" يثير الجدل.. وهجوم على ميريام فارس فيديو كليب "قومي" يثير الجدل.. وهجوم على ميريام فارس 2018-12-19 | 15:00:03

أثارت أحدث أغاني الفنانة اللبنانية ميريام فارس جدلا واسعا على مواقع التواصل...

في المرة الرابعة.. رانيا يوسف كالعروس بفستان أبيض! في المرة الرابعة.. رانيا يوسف كالعروس بفستان أبيض! 2018-12-19 | 13:31:48

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عن صور جديدة “فوتو سيشن” حديث، وهى المرة...

حلا شيحة في أول جلسة تصوير بعد خلعها الحجاب حلا شيحة في أول جلسة تصوير بعد خلعها الحجاب 2018-12-19 | 12:35:39

خضعت الفنانة المصرية حلا شيحة لجلسة تصوير جديدة، والتي تعد اول جلسة تصوير لها بعد...

هكذا احتفلت اليسا باليوم العالمي للغة العربية هكذا احتفلت اليسا باليوم العالمي للغة العربية 2018-12-19 | 11:36:11

احتفلت الفنانة إليسا باليوم العالمي للغة العربية، بكتابة تغريدة باللغة العربية،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عشرة جراحين ضمن قائمة افضل مستشفيات للمرة الثانية اختيار الطبيب ام الفحماي الفحم اتحاد ابناء سخنين بئر السبع مباراة اختتام الدوري الدرجة العليا لقاء مرتقب التتويج لقب دارين عابد كوثر جرتلي الرينة نتسيرت عيليت ضحيتا حادث الطرق قرب صفورية حتراق 3 سيارات اضرار جسيمة دون اصابات شارع هشيطه خسارة سخنين بيتار القدس مباراة اتحاد ابناء اعتقال مشجع مفرقعات شجار الشرطة بيتح تكفاالشيخ رائد صلاح الحركة الاسلامية الشق الشمالي داعش خلية تشكيل الناصرة شبان 5 عائلة سليمان المحكمة موسى بصول مصطفى سعد المغار اعفاء خدمة عسكرية رافض لن اكون جنديا الجيش الاسرائيلي ضبط مكافحة مفرقعات العاب نارية خطيرة محظورة مصادرتها شفاعمرو مدينة شرطة روسيةمحجبةلقباجملعيونجمالفيسبوك تحريض ضد العرب نتسيرت عيليت شاب يهودي فيسبوك اليهود شارع عكا المكر اغلاق اعادة فتح حريق اعشاب دخان كثيف حركة سير اطفاء منطقة مفتوحة عامل البعينة حيفا منطقة سقوطه ارتفاع شاهق قرية مستشفى اسعاف شرطة تحقيق مدرسة الواصفية الناصرة مناسبة العام الدراسي احتفال ابتدائية شارع صندلة مفترق ازدحامات مرورية اهالي القرية مظاهرة رفع شعارات جنين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com