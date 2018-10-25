تامر, حسني, يعلن, عن, حفل, مرتقب, بعيد, تعافيه, التام,

يحيي الفنان المصري، تامر حسني، حفلا غنائيا ضخما في الجامعة الأمريكية في القاهرة، في 9 نوفمبر المقبل، حيث يشاركه الفنان محمود العسيلي في إحيائه.

ويعد هذا الحفل هو الأول الذي يحييه تامر حسني بعد تعافيه من التهاب حاد أصاب حباله الصوتية، ما منعه من الغناء لبضعة أسابيع.كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن الالتهاب حصل نتيجة لإجهاد الفنان لحباله الصوتية، إذ شارك قبل حدوث ذلك في حلقة تلفزيونية مع الإعلامية، سعاد يونس، غنى خلالها لفترة طويلة.وعند إجراء حسني للفحوص الطبية، اقترح عليه الطبيب السفر فورا لتلقي العلاج اللازم وأخذ قسط من الراحة حتى تتعافى حباله الصوتية بشكل تام.