تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-05 15:50:44 بالارقام - حضور القداس البابوي في الإمارات فاق التوقعات |  2019-02-05 15:50:22 الكرملين يعلن عن لقاء ثنائي مرتقب بين بوتين وروحاني |  2019-02-05 14:50:31 مواطن من دير الاسد يهدم بيته بنفسه |  2019-02-05 14:50:36 اعتقال شاب من اللقية بعد ضبط سلاح بحوزته |  2019-02-05 15:15:09 كشف تفاصيل جديدة بشأن محاولة اغتيال السيسي في السعودية! |  2019-02-05 14:50:32 وزيرة التربية الجزائرية: المدرسة ليست مكانا للصلاة |  2019-02-05 14:55:00 المعلم:واجبنا الحفاظ على أمن القوات الإيرانية على أراضينا |  2019-02-05 13:52:27 غدا - وقفة احتجاجية لطاقم مستشفى الناصرة الانجليزي بعد الاعتداء على طبيب وضربه من قبل متعالج |  2019-02-05 13:00:41 شقيقتان طمراويتان تلدان في ذات اليوم وبفارق ساعة فقط |  2019-02-05 13:00:37 "سيارة تسونامي".. ابتكار آسيوي لمواجهة موجات المد العاتية |  2019-02-05 12:48:15 المطران عطا الله حنا: هل الاعلان عن مسجد البحر في طبريا بأنه متحف مقدمة لقرارات اخرى مشابهة بحق اوقافنا؟ |  2019-02-05 12:45:45 بدء تسيير رحلات عُمرة من غزة قريبًا |  2019-02-05 12:02:38 "نعيش معاً في محبة وتسامح" بمدرسة الفرنسيسكان الناصرة |  2019-02-05 11:58:10 الإفتاء: الأربعاء غرّة جمادي الآخرة |  2019-02-05 11:56:07 مسعود غنايم يزور جامع البحر في طبريا ويحذر البلدية من تحويله لمتحف |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

وائل كفوري يصل إلى كندا إستعداداً لحفله .. صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وصل الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ إلى كندا وتم نشر صور له عبر صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي لحظة وصوله.



وينطلق وائل غداً بجولته الفنية في كندا و أميركا.


وكان وائل قد نشر يوم أمس فيديو من مطار بيروت أورد فيه أنه متوجهاً إلى جنيف وبعدها متوجهاً إلى كندا حيث سيكون يوم الجمعة في مونتريال والسبت في ديترويت في أميركا .


وكان آخر حفل أحياه وائل كفوري في دار الاوبرا السلطانية في ​سلطنة عمان​ بحضور جمهور كبير بمناسبة عيد المرأة العُمانية.




كلمات متعلقة

وائل, كفوري, يصل, إلى, كندا, إستعداداً, لحفله, .., صور,

تابعونــا

ميريام فارس ورسالة مؤثرة من أُم لنجلها في عيد ميلاده ميريام فارس ورسالة مؤثرة من أُم لنجلها في عيد ميلاده 2019-02-05 | 15:50:49

وجهت الفنانة اللبنانية ميريام فاري، لطفلها الوحيد جايدن، من زوجها رجل الأعمال...

جلسة تصوير جديدة تعرض أروى لانتقادات حادة جلسة تصوير جديدة تعرض أروى لانتقادات حادة 2019-02-05 | 14:50:40

خضعت الفنانة اليمنية أروى لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عرضتها...

نجوى كرم تعلق على زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات نجوى كرم تعلق على زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات 2019-02-05 | 13:03:01

عبّرت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ عن فرحتها حول زيارة الحبر الأعظم ​البابا...

فرح يوسف برفقة حبيبها على جسر بروكلين - صور فرح يوسف برفقة حبيبها على جسر بروكلين - صور 2019-02-05 | 11:33:37

خرجت الفنانة السورية فرح يوسف في نزهة نهارية مع حبيبها بمدينة نيويورك، وشاركت...

هيفاء وهبي ممنوعة من الكلام لهذا السبب هيفاء وهبي ممنوعة من الكلام لهذا السبب 2019-02-05 | 10:18:33

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن دخولها مشروع جديد تستعد لطرحه خلال الفترة...

النمر يتحول إلى قطة في أحضان ابتسام تسكت.. صور النمر يتحول إلى قطة في أحضان ابتسام تسكت.. صور 2019-02-05 | 08:40:03

خضعت الفنانة المغربية ابتسام تسكت لجلسة تصوير جديدة، كشفت فيها عن شجاعتها...

"خلع الحجاب" يدفع أمل حجازي لإطلاق أغنية "حجابك تاجك" "خلع الحجاب" يدفع أمل حجازي لإطلاق أغنية "حجابك تاجك" 2019-02-04 | 13:55:03

أثارت أغنية "حجابك تاجك" للفنانة أمل حجازي جدلا واسعا على مواقع التواصل...

نانسي عجرم تنشر الصورة الاولى لمولودتها نانسي عجرم تنشر الصورة الاولى لمولودتها 2019-02-04 | 12:55:43

نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الصورة الأولى لقدمي مولودتها الثالثة ليا...

ديانا كرزون تثير الجدل بعد اعلانها انضمامها الى قناة الجزيرة! ديانا كرزون تثير الجدل بعد اعلانها انضمامها الى قناة الجزيرة! 2019-02-04 | 11:41:37

أثارت الفنانة الأردنية ديانا كرزون جدلا كبيرا بعد إعلانها الانضمام لقناة الجزيرة...

زوجة كيفانج تاتليتوج تسرق الأنظار في حفل افتتاح فيلمه الجديد زوجة كيفانج تاتليتوج تسرق الأنظار في حفل افتتاح فيلمه الجديد 2019-02-04 | 10:02:39

احتفل النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» بافتتاح فيلمه الجديد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ابن سينا نحف تخريج فوج طلاب الشاملة احتفال مدرسة محل ملابس طعن شاب الطيبة اصابة متوسطة الشرطة اسعاف مستشفى شكري عواوده نتسيرت عيليت بلدية اتفاقية ائتلافية تحويل المدينة ثنائية القائمة المشتركة التعايش اضراب اجتماع طارئ لجنة متابعة مجلس عارة عرعره مظاهرة اليمين المتطرف نشأت ملحم اصاباتمتفاوتةالعيساويةمواجهاتقتيلتان حادث طرق مصرع كريات جت شارع 6 اغلاق الشارع الشمال اشتباه مطار حيفا احد المسافرين اخلاء صالح جربوني عرابة اطلاق نار رصاصات سيارات تهديد سكب زيت محروق مدخل بيته صةر فاضحة مدير معلمة شمال مواقع التواصل الاجتماعي واتس اب التحقيق وزارة التربية التعليم اسيل عثمان الرينة اطلاق سراح . مواجهات . الناصرةاحتراق عدد من السيارات حي غيلو القدس استنفار اطفاء الشرطة تحقق جلسة بلدية رهط عطا ابو مديغم الاحداث الاخيرة وجهاء النقب مظاهرة القدس الاقصى اعتقال اطلاق سراح 6 معتقلي عكا اصابة عمال قضيب حديد شرفة القدس حي راموت مستشفى شعري تسيدك ابو سنان المكر مواجهات القاء حجارة زجاجة حارقة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com