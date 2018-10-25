وائل, كفوري, يصل, إلى, كندا, إستعداداً, لحفله, .., صور,

وصل الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ إلى كندا وتم نشر صور له عبر صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي لحظة وصوله.

وينطلق وائل غداً بجولته الفنية في كندا و أميركا.وكان وائل قد نشر يوم أمس فيديو من مطار بيروت أورد فيه أنه متوجهاً إلى جنيف وبعدها متوجهاً إلى كندا حيث سيكون يوم الجمعة في مونتريال والسبت في ديترويت في أميركا .وكان آخر حفل أحياه وائل كفوري في دار الاوبرا السلطانية في ​سلطنة عمان​ بحضور جمهور كبير بمناسبة عيد المرأة العُمانية.