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كيف تعثر على شريكة حياتك عبر الانترنت



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أصبحت الحياة الحديثة أسرع وأسرع ، فتفتح الحدود وأصبح العالم "أصغر" - يمكنك أن تأخذ تذكرة الطائرة وتذهب إلى أي مكان في العالم.

لهذا ينتقل الشباب إلى المدن ، فهناك أقرب إلى الجامعات واقرب الى أماكن العمل وافر بالى اماكن الترفيه. لذا يصبح من الصعب العثور على شريك/ة كما في السابق ، بالطريقة القديمة، من خلال الأقارب أو المعارف في القرية.

المجتمع العربي يسير جنباً إلى جنب مع العالم بأسره ، وما يعتقده الناس في السّابق، غريب ومن ضرب الخيال، أصبح اليوم أمرا شائعاً بالفعل.

هذه هي الطريقة الحديثة والفعالة للعثور على شريك/ة الحياة بمساعدة موقع التعارف. من مزايا موقع التعارف المدمج هو بامكانك القيام بالبحث دون مغادرة المنزل ، يمكنك البحث ليس فقط بالقرب من البيت ولكن في كل مكان، هكذا تتمكن من العثور على تطابق دقيق ، وحب حقيقي مدى الحياة.


واحد من أكثر المواقع شعبية في هذا المجال ومع خبرةفاقت العشر سنوات، هو موقع التعارف AHLAM.NET

لدى الموقع مئات الآلاف من المستخدمين الناطقين بالعربية منالبلاد ومن وحول العالم. في الآونة الأخيرة ، أطلق الموقع أيضًا تطبيقًا للجوّال - يمكن تنزيلهفي AHLAM.NET/GETAPP أو ببساطة اكتب " تعارف احلام " في متجر تطبيقات، في جهاز "السمارتفون" الخاص بك .

هنا يمكن التّحَدّث عن ميزات التطبيق ، مثل:

- الصور الرمزية للنساء ، والتي تساعدهم على عدم الكشف عن صورهن، ليكنّ بامان.

-بحث عن أشخاص قريبة منك (الموقع الجغرافي) مع خيار لتحديد مسافة البحث

-البحث بنقرة واحدة فقط عن المعايير المهمة مثل: الصور، الشهادات، مع / بدون أطفال

-"لعبة معجب او غير معجب" - تطابق سريع بالصور. مشاهدة الصور, انقر معجب أو غير معجب - سيتم إخطار كلا الجانبين في حالة الاعجاب المتبادل 

-نحن نبقي معلوماتك آمنة. من أجل منع وصول أو الكشف غير المصرح به، لقد أنشأنا قوانين الكترونية، وإدارية لحماية وتأمين المعلومات التي نجمعها على الانترنت.تصفية نتائج البحث لرؤية المستخدمين الفعالين فقط (من سجل الدخول في آخر يومين)


تسجيل دخول سريع عبر Facebook ، ما يصل إلى 30 صورة وأكثر.

 
لذلك إذا كنت عزباء / أعزبًا وتبحث عن زوج / زوجة ، جرب الطريقة الجديدة لترى بنفسك، أنها تعمل بنجاح!




 





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