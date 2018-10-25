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مصرع طفل (4 سنوات) من الكسيفة بالنقب جرفته السيول



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات مصرعه بعد غرقه في مجمع للمياه جراء الفيضانات في واد قرب الكسيفة اليوم الخميس.



وتم نقل الطفل المصاب الى مستشفى سوروكا في بئر السبع وسط محاولات لانعاشه حيث اقر الاطباء وفاته متأثرا باصابته .


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.







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