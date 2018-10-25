مصرع, طفل, (4, سنوات), من, الكسيفة, بالنقب, جرفته, السيول,

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يعقد حزب العربية للتغيير في هذه الاثناء مؤتمره الرابع. ومن المقرر ان يلقي رئيس...
لقي ثابت عبد المالك الباز (28 عاما) متزوج واب لطفلين مصرعه مساء اليوم الجمعو اثر...
استشهد طفل وأصيب 10 مواطنين برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مسيرات العودة وكسر...
في اطار الجولات التي يقوم بها المدير العام للوزارة، شموئيل أبواب أيّام الجمعة حلّ...
اعلنت وزارة الخارجية اليوم الجمعة وصول جثمان الطالبة الجامعة سوار قبلاوي من أم...
يعقد حزب العربية للتغيير مؤتمره الرابع. ومن المقرر ان يلقي رئيس الحزب أحمد...
وصل إلى تركيا اليوم اعمام المرحومة سوار قبلاوي من ام الفحم والتي تحقق الشرطة...
شارك المئات اليوم الجمعو بعد صلاة الظهر في المظاهرة القطرية بقلنسوة تصديا لأوامر...
أقدم ملثمان على دراجة نارية على عملية سطو مسلح على محل للمجوهرات في قرية كفرياسف...
تستمر اعمال التمشيط والتحقيق في جريمة قتل الشابة من تكواع والتي عثر على جثتها...