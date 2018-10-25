متهم, من, المثلث, اقتحم, شقة, جارته, الحامل, ونفذ, بها, أعمالا, مشينة,

قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب ( 30 عاما ) من المثلث بعد ان اقتحم شقة جارته الحامل ونفذ بها اعمالا مشينة.

وأفادت الشرطة بانه تم تقديم شكوى في الشرطة من قبل احدى المواطنات من منطقة المثلث وهي امراة في الثلاثين من عمرها بادعاء ان جارها اقتحم عليها البيت وهي نائمة واعتدى عليها ونفذ بها اعمالا مشينه بينما كانت نائمه الى جانب طفلتها الصغيرة.واضافت المشتكية انه عندما انقض عليها هذا الشخص استيقضت وتعرفت على المتهم وبدأت بالصراخ ولكن المتهم انقض عليها واغلق فمها بيده وقال لها فقط اريد ان أقبلك. وبعد ذلك انقض عليها بكل جسده ونام فوقها بكل وزنه الثقيل وتابع باغلاق فمها بيده كي لا تصرخ .المتهم حاول تقبيل المرأة ولكنها استطاعت أن تعضه من يده .بعدها طلب المتهم من المراة ان تساعده بالخروج من البيت وبالفعل وافقت المراة على طلبه وخلال نزوله الدرج هددها اذا صرخت سوف يدفعها على الدرج .وبسبب انقضاض المتهم على جسد المراة لها اوجاعا في البطن وتم اسعافها الى مستشفى مئير في كفا سابا, من جهة اخرى نجح محققو الشرطة بالعثور على المتهم وتم تمديد اعتقاله عدة مرات لاستكمال التحقيقات ويوم امس الخميس تم تقديم لائحة اتهام بحقه .بالمقابل طالبت النيابة ان يبقى المتهم رهن الاعتقال حتى اتمام الاجراءات القضائية ضده.