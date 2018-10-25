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2019-02-01 11:11:34
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2019-02-01 09:31:27
رفع اسعار الوقود ب 8 اغورات للتر
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2019-02-01 09:20:02
اليوم - الجبهة تنتخب قائمتها للكنيست الـ 21
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سقوط اشجار ضخمة بفعل الرياح واغلاق شوارع بالشمال
2018-10-25 15:15:30
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سقوط اشجار ضخمة بفعل الرياح واغلاق شوارع بالشمال
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