تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-01 13:39:40 انطلاق مجلس الجبهة لانتخاب مرشحيها للكنيست ال 21 |  2019-02-01 13:31:33 هنية: لقاؤنا مع ميلادينوف والوفد المصري "غير مسبوق" |  2019-02-01 13:22:30 وقفة احتجاجية ورفع شعارات في طرعان رفضا للعنف |  2019-02-01 11:28:44 رقم قياسي لأمراض القلب والأوعية الدموية في أميركا |  2019-02-01 11:25:49 اجتماع يضم هنية وميلادينوف والوفد الأمني المصري |  2019-02-01 11:11:34 زيدان كعبية : المشتركة والاحزاب العربية تتجاهلنا بعدم تخصيص مقعد للمجتمع البدوي بالشمال |  2019-02-01 10:48:15 مقتل فتاة طعناً في الخليل والشرطة تكشف الملابسات |  2019-02-01 10:43:15 رسميا- وقف مساعدات USAID لغزة والضفة |  2019-02-01 10:29:31 الشيخ صفوت فريج:نعمل على ان تكون قائمة واحدة لكن اذا لم يكن هناك قائمة واحدة قد يكون ثلاثة قوائم. |  2019-02-01 10:26:39 ياباني يبيع اليورانيوم عبر الإنترنت ! |  2019-02-01 10:20:56 الاحترار العالمي يهدد أطفال المستقبل بعيوب خلقية قاتلة |  2019-02-01 10:19:57 بنزيما يدخل قائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد |  2019-02-01 10:18:01 أول سيدة تشغل منصب وزيرة الداخلية في العالم العربي |  2019-02-01 09:31:27 رفع اسعار الوقود ب 8 اغورات للتر |  2019-02-01 09:20:02 اليوم - الجبهة تنتخب قائمتها للكنيست الـ 21 |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سقوط اشجار ضخمة بفعل الرياح واغلاق شوارع بالشمال



  |     |   اضافة تعليق



سقوط اشجار ضخمة بفعل الرياح واغلاق شوارع بالشمال




كلمات متعلقة

سقوط, اشجار, ضخمة, بفعل, الرياح, واغلاق, شوارع, بالشمال,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة متوسطة فتى سقط عن حصان مدينة طمرة الزهراوي الطاقم الطبي اسعاف شرطة مستشفىناصرة شوا هويدا قتل مغدورة مقتل ضرب حجارة قطعة حديد اختلاق قصة عملية سطو عليهما الضفة نابلس رهط اللد بيت جن 6 ضحايا ام الفحم محاجنة اسبوع نهاية دامي طب جامعة رومانيا القريناوي محمد زبيده ضياء مأساوي محاجنة سعاشعانين احد قداس احتفال البشارة الناصرة قداس كنيسة مراد صح عرابة مولودهما الاول محمد بعد 15 عاما انتظار زرق الله اريتيري عامل اصابة مصرع ظنا انه احد منفذي العملية بئر السبع محطة مركزية اطلاق نار مصرع 29 قتيلا عربيا حوادث الطرق منذ بداية العام الحالي 2016 المجتمع العربيعلي زيدان ترفض العليا المحكمة كفر مندا ترشح رئاسة انتخابات محمد زبيدات منيب طربيه تناوب نائب رئيس بلدية سخنين مازن غنايم تعيين استمرار اعمال البحث عن الفتى 14 عاما جسر الزرقاء شاطئ البحر غرق غواصة خفر سواحل فسوطة اضاءة شجرة الميلاد يوم السبت كنيسة مار الياس احتفال تستعد استعدادات مهرجان الدبكة ابو سنان تستضيف قرية درزية قرى مشاركة واسعة احتفال اصابة سائق انقلاب سيارة البعنة دير الاسد رصاصة طائشة ام الفحم سيارة اطفال داخلها شارع القدس دون اصابات الشرطة تحقيق مارون خليفة عربي من حيفا محامي تعيين مستشار قضائي وزارة تطوير الجليل النقب أول عربي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com