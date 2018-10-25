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علي سلام في اعقاب اطلاق النار على مقر ناصرتي : نقابل العنف بمحبة
2018-10-25 15:13:12
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علي سلام في اعقاب اطلاق النار على مقر ناصرتي : نقابل العنف بمحبة
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