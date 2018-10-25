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فيديو وصور - الرياح تقتلع اشجار في الشمال واغلاق شوارع



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تسببت الرياح الشديدة والامطار الغزيرة في منطثة الشمال , اليوم الخميس بانهيار وسقوط اشجار ضخمة على شوارع واغلاقها .




وافيد ان الشرطة توجهت الى جمهور السائقين مع بدء المنخفض والامطار في منطقة هضبة الجولان وجبل الشيخ وكريات شمونة بتوخي الحذر على الشارع .





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