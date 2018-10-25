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سلام بعد اطلاق النار على مقر ناصرتي : نقابل العنف بمحبة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



عقدت قائمة ناصرتي ورئيسها علي سلام مؤتمرا صحفيا في مقر حي الصفافرة بعد اطلاق النار على المقر فجر اليوم.


شارك في المؤتمر رئيس البلدية علي سلام ونائبه محمد عوايسي واعضاء البلدية الحاج سمير سعدي ورون مزاوي ونشطاء ناصرتي.

وافتتح علي سلام حديثه مستنكرا بيان حملة العفيفي باتهام ناصرتي بالحادث .

واعتبر نائب رئيس البلدية محمد عوايسي الاعتداء شخصيا عليه وعلى حرمة البيت، كون المقر موجود في بيت ابن عمه . 

واكد عوايسي  ان الحادث عمل جبان يدل على مدى عمق الأزمة لدى الأطراف الأخرى بعدم حصولها على التأييد واقناع المواطن النصراوي بالتصويت لها. نحن لن نرد على هذا الاعتداء السافر والجبان، انما الرد سيكون عبر الناخب النصراوي في صناديق الاقتراع.


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