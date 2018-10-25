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برنامج ارشاد في موضوع التربية المالية للمعلمين من قبل بنك هبوعليم



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بمبادرة من بنك هبوعليم، وبالتعاون مع بلدية طمره وشبكة أورط ، تم هذا الأسبوع افتتاح برنامج تدريبي في طمرة حول التربية المالية، بمشاركة عشرات المعلمين من المدينة..



 ضمن نطاق الدورة والتي قامت شبكة أورط بوضع مضامينها ، سيحصل المعلمون على الكثير من المعلومات والأدوات في  عالم المال والسلوك المالي الصحيح وإدارة الميزانية في عالم الشباب والعائلات وعند انتهاء التعليم، يبدأ المعلمون بتمرير المعلومات والادوات التي اكتسبوها خلال الدورة لكل طلاب صفوف الثاني عشر في مدينة طمرة لتدريبهم في مجال الادارة المالية السليمة وبهذا منحهم المهارات الحياتية التي ستساعدهم كطلاب وفي المستقبل كأه


نبيل توتري، مدير فعاليات المجتمع العربي  في بنك هبوعليم قال،   ضمن برنامج "القيمة الإضافية  للجمهور"  يقوم  بنك هبوعليم بالتعاون مع بلدية طمره وفرع بنك هبوعليم في المدينة بالعمل في عدة مجالات مجتمعية تتضمن تشجيع التعليم العالي، دعم انخراط النسا، بسوق العمل، دعم مشاريع الإسكان وتطوير العلاقات مع رجال الأعمال وذلك بهدف رفع الدعم المجتمعي للبنك في المدينة وبالتالي المساهمة في مشاركتنا في تطوير المدينة من الناحية الاقتصادية والاجتماعي. أود ان اشكر بلدية طمرة وشبكة اورط على المبادرة المشتركة ونأمل أن نكون قادرين على توسيعها لتشمل مناطق إضافية في المستقبل. 


داليا بوخنيك مديرة فرع طمرة قالت ، انا ارى اهمية كبيرة في رفع الوعي للإدارة المالية في المجتمع وعند الجمهور العربي خاصة، هذا البرنامج  لتدريب المعلمين ومن خلالهم  تدريب جيل الشباب في المدينة سيؤدي إلى نمو جيل جديد واعي لاهمية السلوك المالي السليم، ما يوفرله إمكانية العيش بطريقة متوازنة وهادئة .   





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