الحكم, على, علي, عاصلة, بوصمة, عار, ومنعه, من, الترشح, لرئاسة, بلدية, عرابة, ..., علي, عاصلة, :, سنستأنف, بأسرع, وقت,

كلمات متعلقةالحكم, على, علي, عاصلة, بوصمة, عار, ومنعه, من, الترشح, لرئاسة, بلدية, عرابة, ..., علي, عاصلة, :, سنستأنف, بأسرع, وقت,
علم مراسلنا أن مستوطنون قاموا بالاعتداء على المحامي معين عرموش وزوجته من مدينة...
خصص مجلس محلي بسمة طبعون بقيادة الرئيس المنتخب رائد زبيدات، ميزانية خاصة لدعم...
لقيت شابة عربية مصرعها اثر تعرضها لاطلاق نار في مدينة الرملة مساء اليوم الخميس...
لقي شخص مصرعه واصيب اخرين اثر حادث طرق مروع بين سيارة خصوصية وشاحنة في مفرق عين...
قررت الحكومة الفلسطينية اليوم وقف استيراد الخضار والفواكه والدواجن من إسرائيل،...
من يوليو إلى أكتوبر...
اصيب شاب بجراح متوسطة عصر اليوم الخميس اثر تعرضه لاطلاق نار في مدينة طمرة...
صادق المجلس البلدي في الجلبوع يوم أمس بمشاركة رئيس المجلس عوفيد نور، ونائبيه...
أصيب ستة مواطنين الخميس، في ثلاث حوادث منفصلة ناتجة عن المنخفض الجوي الممطر...
جاء في بيان لوسائل الإعلام من الناطق الرسمي لسلطة التنفيذ والجباية عماد شخيدم :"...