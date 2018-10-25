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الحكم على علي عاصلة بوصمة عار ومنعه من الترشح لرئاسة بلدية عرابة ... علي عاصلة : سنستأنف بأسرع وقت



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



حكمت المحكمة المركزية في حيفا اليوم الخميس علي عاصلة رئيس بلدية عرابة بوصمة عار وخدمة لصالح الجمهور وذلك في اعقاب ادانته بمخالفات سير وسياقة بدون رخصة .


وبهذا القرار فان علي عاصلة لن يستطيع الترشح للرئاسة في انتخابات السلطات المحلية يوم الثلاثاء القادم.



من جهته قال علي عاصلة فور النطق بقرار المحكمة :" "هناك مكان للاستئناف للعليا وسنتوجه بشكل سريع بطلب تأجيل تنفيذ القرار".


وتابع :"  ولم اتوقع هذا القرار ابدا فكل جلسات المحاكم السابقة كانت تشير الى انه لا مكان لوصمة عار على خلفية مخالفات سير لكننا سنستأنف"




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- Kewan
- محمد محمود عرابه
3. يا عيب على اهل عرابه... توقيت القضيه يشير لانو في ناس ورا القضيه..مين؟؟؟ السبب واضح -
جلجوليه - ابو العبد

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