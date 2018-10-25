الحكم, على, علي, عاصلة, بوصمة, عار, ومنعه, من, الترشح, لرئاسة, بلدية, عرابة, ..., علي, عاصلة, :, سنستأنف, بأسرع, وقت,

حكمت المحكمة المركزية في حيفا اليوم الخميس علي عاصلة رئيس بلدية عرابة بوصمة عار وخدمة لصالح الجمهور وذلك في اعقاب ادانته بمخالفات سير وسياقة بدون رخصة .

وبهذا القرار فان علي عاصلة لن يستطيع الترشح للرئاسة في انتخابات السلطات المحلية يوم الثلاثاء القادم.من جهته قال علي عاصلة فور النطق بقرار المحكمة :" "هناك مكان للاستئناف للعليا وسنتوجه بشكل سريع بطلب تأجيل تنفيذ القرار".وتابع :" ولم اتوقع هذا القرار ابدا فكل جلسات المحاكم السابقة كانت تشير الى انه لا مكان لوصمة عار على خلفية مخالفات سير لكننا سنستأنف"