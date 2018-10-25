كيف, حافظت, بلقيس, على, رشاقتها, بعد, الولادة؟,

رزقت الفنانة اليمنية بلقيس بمولودها الأول من زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف، فجر السبت 12 مايو، وقد لفتت أنظار الجميع بمحافظتها على رشاقتها بعد الولادة، وهو ما دفع إحدى متابعاتها بسؤالها عن سر هذه الرشاقة.

بلقيس لم تبخل على متابعيها بسر رشاقتها، حيث قالت: “حاولي تقطعي الخبز والرز.. ماء كثير وعصائر كثير.. سلطات وخضار وفواكه وبروتينات كثير.. قليل من الحلويات واللحوم الحمراء.. ممنوع مشربات غازية وعصائر صناعية ومننوع سكر”.وأضافت: “كلام الحموات والامهات عن الحلاوة الطحينية وإدرارها للحليب هو خراب بيوت بيزيد وزنك وما بيرجع بالساهل.. أفضل مدر هو الماء والعصائر الطبيعية وماء جوز الهند الأصلي والحلبة، وهناك نوع حلبة منكهة لا تسبب رائحة بالجسم”.وكانت بلقيس فتحي قد طرحت مؤخرا فيديو كليب أغنيتها الجديدة “أهلاً يا ماما”، والذي تضمن مفاجأة كبيرة لجمهورها.الفنانة اليمنية ظهرت في الكليب برفقة مولودها “تركي”، والذي كشفت عن وجهه خلال الكليب لأول مرة، وقدمت الأغنية باللغة العربية الفصحى في تجربة جديدة عليها لاقت إعجاب الجمهور.والأغنية من كلمات وألحان سيف فاضل، ومن إخراج المخرج الإيطالي فابريزيو نوتاري، وقد حقق الكليب نسبة مشاهدة عالية على موقع “اليوتيوب”.