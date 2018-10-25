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أزمات بوجبا توجه أنظار مانشستر يونايتد لنجم ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



مازال الغموض يحيط بمستقبل الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، في ظل خلافاته الأخيرة مع جوزيه مورينيو، مدرب الشياطين الحمر.



ويرغب كل من برشلونة ويوفنتوس، في التعاقد مع اللاعب الفرنسي في الفترة المقبلة.


وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، إن مانشستر يونايتد أبلغ برشلونة أن بوجبا ليس للبيع، مضيفة أنه رفض من قبل عرضًا بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني، إضافة لياري مينا وأندريه جوميز، لاعبا البارسا، قبل انتقالهما الصيف الماضي لإيفرتون.


من جانبها أكد صحيفة "ديلي ميل"، أن مانشستر يونايتد لا يرى إلا لاعبا واحدا يقدر على سد الفراغ الذي سيتركه بوجبا على مستوى قيادة الفريق، وهو الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني.


وارتبط بيل بالانتقال لمانشستر يونايتد منذ أن كان لاعبًا لتوتنهام، وما زال النادي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.


وتشير التقارير إلى أن ريال مدريد لن يتخلى عن جاريث بيل بسهولة، خاصة بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن الفريق الصيف الماضي إلى يوفنتوس.


ولفتت إلى أن ريال مدريد قد يقف عقبة أمام أحلام مانشستر يونايتد، وذلك بسبب تعنت إدارة اليونايتد وعدم بيعها الحارس دي خيا للنادي الملكي من قبل




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