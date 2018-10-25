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شاهدوا :عفيفي يطلق حملته الجديدة الناصرة هيك شايفينها



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أطلقت حملة وليد عفيفي الإنتخابية أغنية جديدة تحوي رؤية، تطلعات وأمال أهالي الناصرة بعنوان" هيك شايفينها" 


الناصرة هيك شايفينها امنة عصرية وعاصمة للجماهير العربية.

 وجاء في كلمات الأغنية:" هيك شايفينها بتضحكك من طلوع الضو

 ما في متل جوا جو

 اذا شفتك بقلك ولو اشتقنا

 طب اسأل فينا هاي هي يا خيا بلدي 

الناصرة اللي ربيت فينا

 الناصرة اللي فيها ربينا 

يا ناصرة فيكي ربينا

 وبإسمك والله علينا

 حياتنا عز وهنا

 بتعاوننا إنت وأنا

 هيك شايفينها بلدنا بتستاهل أكثر 

اذا بدك تحلا وتتعمر

 ما بسوى تضلك تتذمر

 قوم من قلبك اعطيها

 وامسك عودك غني معنا 

بصوتك ترجع عامرة 

هاي هي بلدنا الناصرة

 يا ناصرة يا ناصرة

 هاي هي بلدنا الناصرة 

عشنا فيها إم وبيي جدي

 وستي ناصرة أنا وإنت الناصرة!




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