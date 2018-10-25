شاهدوا, :عفيفي, يطلق, حملته, الجديدة, الناصرة, هيك, شايفينها,

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عقد مساء اليوم الاحد جلسة في قاعة بلدية باقة الغربية بحضور وجهاء من البلدة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:قبل قليل احيل الى...
قدمت النيابة العامة لواء الشمال اليوم الاحد لائحة اتهام بحق شاب من دير الاسد (37...
أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أن احياء اليوم العالمي للتضامن مع...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن عامل يبلغ من العمر 50 عاماً...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شاب من زيمر وصل الى مستشفى هيلل يافيه في...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنه خلال حملة موسعة للشرطة تم ضبط...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، وصل أفراد...
قررت اللجنة القطرية للإسكان (التابعة للجنة القطرية للتنظيم والبناء) قبول...
قالت إذاعة الجيش الاسرائيلي إنه من المقرر أن يصل السفير القطري محمد العمادي إلى...