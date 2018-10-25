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صور - نائب بريطاني يقود دراجته عارياً!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قرر سياسي بريطاني أن يقوم بجولة غريبة في مدينة ليتشفيلد خلال حملته الانتخابية بذريعة جمع تبرع لصالح جمعية خيرية.


تجرد النائب البريطاني المحافظ مايكل فابريكانت البالغ من العمر 68 عاما، من كل ملابسه قبل أن يقود دراجة هوائية في “جولة خيرية” ضمن دائرته الانتخابية، وخلال مقطع مصور، حث فيه متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي أن يحذوا حذوه في ذلك، واصفا ما قام به بأنه عمل رائع للغاية، بحسب ما اشار موقع “سكاي نيوز”.
 ونقلت “سكاي نيوز” عن النائب المثير للجدل قوله: “ان قيادة الدراجة عاريا يمنح المرء مزيدا من الصحة والشعور بالحرية”، موضحا أنه سيقوم خلال جولته باكتشاف مناطق لم يزرها من قبل.

واضاف: ” أعتقد أنني أستطيع القول بأن ليس هناك ما هو أكثر روعة من أن يجري تصويرك عاريا في صباح منعش بارد دون أن تكون مقيدا بأية ثياب”.


في المقابل انتقد الكثير من متابعي فابريكانت على مواقع التواصل ما قام به معبرين عن سعادتهم بقيامه بتنظيف مقعد الدراجة بعد الجولة، فيما كتب أحدهم ساخر: “هل يمكننا التبرع حتى لا تظهر عاريا مرة أخرى”.


وجاء الانتقاد أيضا من شريكه الجنسي، الذي عبر عن استيائه من قيام صديقه بوضع شعر مستعار أصفر على رأسه، فرد عليه فربريكانت: “اعتقد أنه من الوقاحة ذكر هذا الأمر”.




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