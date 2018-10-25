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اتهام طبيب أطفال عربي بتنفيذ أعمال مشينة بحق مريضة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام بحق طبيب (مواليد العام 1962 ) عربي بتنفيذ أعمال مشينة بحق مريضة (17 عاما) عندما كانت قاصرا تتعالج لديه , وذلك في ظروف خطيرة.



ويستدل من لائحة الاتهام ان المتهم وهو طبيب أطفال عمل في عيادة في منطثة حيفا , كانت المشتكية , تتعالج حينها لديه , خلال العام 2016 , حيث وصلت المشتكية الى العيادة لتلقي العلاج هناك ووفقا للائحة الاتهام اقدم المتهم على لمسها في اماكن حساسة من جسدها من فوق قميصها وادخل يده تحت قميصها 




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