اتهام, طبيب, أطفال, عربي, بتنفيذ, أعمال, مشينة, بحق, مريضة,

قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام بحق طبيب (مواليد العام 1962 ) عربي بتنفيذ أعمال مشينة بحق مريضة (17 عاما) عندما كانت قاصرا تتعالج لديه , وذلك في ظروف خطيرة.

ويستدل من لائحة الاتهام ان المتهم وهو طبيب أطفال عمل في عيادة في منطثة حيفا , كانت المشتكية , تتعالج حينها لديه , خلال العام 2016 , حيث وصلت المشتكية الى العيادة لتلقي العلاج هناك ووفقا للائحة الاتهام اقدم المتهم على لمسها في اماكن حساسة من جسدها من فوق قميصها وادخل يده تحت قميصها