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سيول بفعل الامطار واغلاق شارع 90 في الجنوب
2018-10-25 12:26:42
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سيول بفعل الامطار واغلاق شارع 90 في الجنوب
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