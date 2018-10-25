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فيديو وصور - أمطار غزيرة تغمر شوارع في منطقة الجنوب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تسببت الامطار الغزيرة التي بدأت تتساقط في منطثة الجنوب بغزارة ظهر اليوم الخميس , باغلاق شارع 90 قرب البحر الميت .



وادت الامطار الى سيول تدفقت وغمرت شارع 90 .

ومن المتوقع ان تصل العاصفة ذروتها في ساعات بعد الظهر لتصل منطقة الشمال محملة بالامطار والرياح الشديدة.




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