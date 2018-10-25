فيديو وصور - أمطار غزيرة تغمر شوارع في منطقة الجنوب

وادت الامطار الى سيول تدفقت وغمرت شارع 90 .ومن المتوقع ان تصل العاصفة ذروتها في ساعات بعد الظهر لتصل منطقة الشمال محملة بالامطار والرياح الشديدة.

تسببت الامطار الغزيرة التي بدأت تتساقط في منطثة الجنوب بغزارة ظهر اليوم الخميس , باغلاق شارع 90 قرب البحر الميت .

تابعونــا

صور - انطلاق احتفالات أعياد الميلاد المجيدة في بيت لحم 2018-12-24 | 12:29:40 أكد رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، أن الاحتفال بعيد الميلاد، موضوع وطني بامتياز،...

فيديو وصور - تحقيق حلم الشاب فراس خطيب والفتاة راما طه من كفركنا بأن يصبحا عنصري شرطة ليوم واحد 2018-12-24 | 12:15:24 كجزء من نشاط مركز شرطة كفركنا، لتعزيز ثقة الجمهور، وصلت الى محطة الشرطة صباح...

رفع سعر المياه للمستهلك بنسبة 4.12% 2018-12-24 | 10:55:16 أعلنت سلطة المياه اليوم عن رفع سعر المياه للمستهلك بنسبة 4.12% ابتداء من مطلع العام...

عمال مصانع الاسمنت في البلاد ينظمون مظاهرات واحتجاجات 2018-12-24 | 10:18:40 يبدأ خلال الايام المقبلة المئات من عمال صناعة الاسمنت الاسرائيلي، الذين يعملون...

اصابة متوسطة لشاب سقط داخل بئر في الناصرة 2018-12-24 | 09:49:02 افادنا كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية صباح اليوم الاثنين...

مصرع 94 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2018 2018-12-24 | 09:40:27 94 مواطنا عربيا قتلوا في حوادث الطرق منذ بداية العام , ستة منهم قتلوا الأسبوع...

اليوم- مسيرة الميلاد في الناصرة واغلاق شوارع من الساعة 11 2018-12-24 | 08:44:46 اليوم الاثنين سيتم اغلاق شوارع عديدة في مدينة الناصرة خلال مسيرة عيد الميلاد...

الطقس - اجواء باردة وماطرة نهاية الأسبوع 2018-12-24 | 06:20:49 توقع الراصد الجوي أن يطرأ اليوم الاثنين انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون...

مقتل رجل تعرض لضرب مبرح خلال شجار في بئر السبع 2018-12-23 | 22:48:48 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب أنها تلقت بلاغ عن شجار وطعن في مدينة...