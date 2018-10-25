فيديو وصور - أمطار غزيرة تغمر شوارع في منطقة الجنوب

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أكد رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، أن الاحتفال بعيد الميلاد، موضوع وطني بامتياز،...
كجزء من نشاط مركز شرطة كفركنا، لتعزيز ثقة الجمهور، وصلت الى محطة الشرطة صباح...
أعلنت سلطة المياه اليوم عن رفع سعر المياه للمستهلك بنسبة 4.12% ابتداء من مطلع العام...
يبدأ خلال الايام المقبلة المئات من عمال صناعة الاسمنت الاسرائيلي، الذين يعملون...
افادنا كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية صباح اليوم الاثنين...
94 مواطنا عربيا قتلوا في حوادث الطرق منذ بداية العام , ستة منهم قتلوا الأسبوع...
اليوم الاثنين سيتم اغلاق شوارع عديدة في مدينة الناصرة خلال مسيرة عيد الميلاد...
توقع الراصد الجوي أن يطرأ اليوم الاثنين انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب أنها تلقت بلاغ عن شجار وطعن في مدينة...
وقع مساء اليوم الاحد شجار عنيف بين عائلتين في حارة 26 بمدينة رهط , مما ادى الى اصابة...