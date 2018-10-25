حملة, وليد, عفيفي, :, إطلاق, النار, بالأمس, عمل, غبي, مفتعل, من, قبل, جماعة, علي, سلام*,

إستنكرت حملة وليد عفيفي المرشح لرئاسة بلدية الناصرة عملية إطلاق النار التي تمت فجر اليوم على مقر ناصرتي في حي الصفافرةوجاء في بيان الحملة الإنتخابية: " التحريض المستمر من قبل رئيس بلدية الناصرة وإفتعال المشاكل لن يجديه نفعاً ومحاولته لتوتير اجواء المدينة قبيل الإنتخابات ستبوء بالفشل لان الناصرة متماسكة بوحدتها وبهدفها بالنهوض بالناصرة عاصمة الجماهير العربية "واضاف بيان الحملة الإنتخابية:" إن إطلاق النار المفتعل هذا هو عمل غبي ومحاولة لإفتعال الفتنة بين ابناء الحي الواحد وهذا لن يسعف سلام الذي يحتضر إنتخابياً ويعد ايامه الأخيرة في دار بلدية الناصرة ، أجواء المدينة مليئة بالتفاؤل من أجل إحداث التغيير المطلوب في 30.10 لتبداء الناصرة مرحلة جديدة من عمران الانسان والمدينة بمشاركة كافة اطياف المدينة واحزابها نحو أئتلاف بلدي شامل يشمل كل الاحزاب والأطرالسياسية الممثلة في المجلس .