تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-20 12:08:28 مع بداية 2019 - سيحظر التعامل بالمال النقدي -كاش في تعامل المصالح التجارية بأكثر من 11 الف شيكل |  2018-12-20 12:04:52 سلطة الاطفاء والانقاذ تحيي ذكرى رجل الاطفاء المرحوم سامر عسلي بيوم جماهيري للمسنين في كفرقرع |  2018-12-20 11:05:02 المحكمة تنظر في استئناف علي زيدان على نتائج انتخابات كفرمندا والتي اسفرت عن فوز مؤنس عبد الحليم |  2018-12-20 10:41:31 اتهام شاب من عرابة بضرب زوجته بمزهرية على رأسها وتهديدها بسكين وقتل شقيقها زيد عاصلة طعنا في محطة وقود |  2018-12-20 10:39:57 خرائط غوغل ترصد "جسما غامضا" فوق مثلث برمودا |  2018-12-20 10:35:47 مشاركة واسعة في افتتاح الكريسميس ماركت في طرعان |  2018-12-20 10:29:31 ابداع طلاب البيولوجيا عتيد ام الفحم في عرض مشاريعهم |  2018-12-20 10:20:42 مظاهرة رفضا لهدم البيوت في بير هداج بالنقب |  2018-12-20 09:20:25 تراكم الثلوج على ارتفاع 10 سنتمتر في جبل الشيخ |  2018-12-20 09:29:06 الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على منع الإعلان ونشر أسماء مصابين في الشبكات الاجتماعية‎ |  2018-12-20 09:02:34 النيابة العامة توصي مندلبليت بإحالة نتنياهو الى القضاء |  2018-12-20 08:49:36 ترامب: حان الوقت لعودة جنودنا من سوريا |  2018-12-20 08:44:04 الصداع النصفي يحمي النساء من مرض مزمن! |  2018-12-20 08:41:01 فيسبوك أمام القضاء الأميركي لتسريب بيانات 87 مليون مستخدم |  2018-12-20 08:33:51 تخريب سيارات وشعارات تدعو لقتل العرب في القدس |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الكنيست تصادق على قانون منع زيارات اسرى حماس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



صادقت الكنيست الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون "تعديل أنظمة سلطة السجون"، الذي ينص على حرمان بعض الأسرى من الزيارات، خاصة أسرى "حماس".


ووفقا لمشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود أورن حازان، فإن "القانون يهدف لمعالجة عدم التوافق بين الشروط التي تحتجز بها إسرائيل الأسرى، والظروف التي تحتجز المنظمات "الإرهابية" رهائن إسرائيليين".


وقال حازان الذي قام بالعام الماضي بالاعتداء على حافلة عائلات الأسرى من غزة كانوا بطريقهم لزيارة أولادهم في سجون الاحتلال: "لا يمكن أن نعيش بواقع لا نعرف مصير أبنائنا".




كلمات متعلقة

الكنيست, تصادق, على, قانون, منع, زيارات, اسرى, حماس,

تابعونــا

مع بداية 2019 - سيحظر التعامل بالمال النقدي -كاش في تعامل المصالح التجارية بأكثر من 11 الف شيكل مع بداية 2019 - سيحظر التعامل بالمال النقدي -كاش في تعامل المصالح التجارية بأكثر من 11 الف شيكل 2018-12-20 | 12:08:28

اعلن اليوم الخميس انه ابتداء من يوم 1/1/2019 سيحظر التعامل بالمال النقدي (كاش) في...

سلطة الاطفاء والانقاذ تحيي ذكرى رجل الاطفاء المرحوم سامر عسلي بيوم جماهيري للمسنين في كفرقرع سلطة الاطفاء والانقاذ تحيي ذكرى رجل الاطفاء المرحوم سامر عسلي بيوم جماهيري للمسنين في كفرقرع 2018-12-20 | 12:04:52

تم تنظيم يوم جماهيري خاص بالمسنين في بلدة كفرقرع، اليوم الخميس، احياءً لذكرى رجل...

المحكمة تنظر في استئناف علي زيدان على نتائج انتخابات كفرمندا والتي اسفرت عن فوز مؤنس عبد الحليم المحكمة تنظر في استئناف علي زيدان على نتائج انتخابات كفرمندا والتي اسفرت عن فوز مؤنس عبد الحليم 2018-12-20 | 11:05:02

تنظر المحكمة المركزية في حيفا بصفتها محكمة للشؤون الادارية في هذه الاثناء ...

اتهام شاب من عرابة بضرب زوجته بمزهرية على رأسها وتهديدها بسكين وقتل شقيقها زيد عاصلة طعنا في محطة وقود اتهام شاب من عرابة بضرب زوجته بمزهرية على رأسها وتهديدها بسكين وقتل شقيقها زيد عاصلة طعنا في محطة وقود 2018-12-20 | 10:41:31

قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية في حيفا اليوم الخميس لائحة...

مشاركة واسعة في افتتاح الكريسميس ماركت في طرعان مشاركة واسعة في افتتاح الكريسميس ماركت في طرعان 2018-12-20 | 10:35:47

بأجواء ميلادية بهيجة رسمت الفرحة على وجوه الأطفال، وبمشاركة رئيس مجلس طرعان...

مظاهرة رفضا لهدم البيوت في بير هداج بالنقب مظاهرة رفضا لهدم البيوت في بير هداج بالنقب 2018-12-20 | 10:20:42

شارك العشرات من اهالي بير هداج في النقب يتقدمهم اعضاء كنيست من القائمة المشتركة...

تراكم الثلوج على ارتفاع 10 سنتمتر في جبل الشيخ تراكم الثلوج على ارتفاع 10 سنتمتر في جبل الشيخ 2018-12-20 | 09:20:25

تساقطت الثلوج ليلة امس وفجر اليوم الخميس على القسم العلوي لموقع جبل الشيخ...

الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على منع الإعلان ونشر أسماء مصابين في الشبكات الاجتماعية‎ الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على منع الإعلان ونشر أسماء مصابين في الشبكات الاجتماعية‎ 2018-12-20 | 09:29:06

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية (الأربعاء) على اقتراح قانون منع...

النيابة العامة توصي مندلبليت بإحالة نتنياهو الى القضاء النيابة العامة توصي مندلبليت بإحالة نتنياهو الى القضاء 2018-12-20 | 09:02:34

أفادت بعض وسائل الإعلام الليلة أن النيابة العامة أوصت المستشار القانوني للحكومة...

تخريب سيارات وشعارات تدعو لقتل العرب في القدس تخريب سيارات وشعارات تدعو لقتل العرب في القدس 2018-12-20 | 08:33:51

خط مستوطنون فجر اليوم الخميس شعارات عنصرية في بلدة بيت حنينا، شمال مدينة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مطاردة شرط سيارة مشبوهة تل ابيب ضبط اسلحة ذخيرة تحرير مخالفات اعتقال العشرات فلسطينيين دون تصاريح قانونية رهط الشرطة حملة تصويت باقة الغربية الرئاسة مرشحو انتخابات اقتراع المحامي أحمد امارة كفر كنا شهادة الدكتوراه بحث الاراضي الفلسطينية دكتوراه جامعة حصول هلال عزايزة طالب تمريض مستشفى شيبا تل هشومير انتحال شخصية طبيب سقوط عامود هاتف على ساحة بيت في بلدة كفر كنا اضرار سيارة دون اصابات ايلانة زيداني مديرة ابو الرمان مدرسة طمرة تعيين فوز مناقصة مدينة ابتدائية حريق اطفاء قرية ابطن سيارات قديمة اندلاع النار اخماد تحقيق اضرار جسيمة دون اصاباتشاهدوا مواجهات اصابات اعتقالات في قباطية قضاء جنيناعتقال مشتبهين مخدرات ضبط الواد شارع حيفا الشرطة مدينةفلسطيني دبكة يرقص مواجهات القاء حجارة الضفةبث مباشر مباشر برشلونة الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشريال مدريدايبارالدوري الاسبانيمشاهدة ريال مدريد مباشر مشاهدة ايبار مباشرمشاهدة الشارع صندلة مفترق ازدحامات مرورية اهالي القرية مظاهرة رفع شعارات جنين افطار رمضان العرب محامين محامون نقابة شاكيد الوزيرة تظاهرة اهالي احتجاجا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com