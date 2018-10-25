الكنيست, تصادق, على, قانون, منع, زيارات, اسرى, حماس,

صادقت الكنيست الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون "تعديل أنظمة سلطة السجون"، الذي ينص على حرمان بعض الأسرى من الزيارات، خاصة أسرى "حماس".

ووفقا لمشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود أورن حازان، فإن "القانون يهدف لمعالجة عدم التوافق بين الشروط التي تحتجز بها إسرائيل الأسرى، والظروف التي تحتجز المنظمات "الإرهابية" رهائن إسرائيليين".وقال حازان الذي قام بالعام الماضي بالاعتداء على حافلة عائلات الأسرى من غزة كانوا بطريقهم لزيارة أولادهم في سجون الاحتلال: "لا يمكن أن نعيش بواقع لا نعرف مصير أبنائنا".