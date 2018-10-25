صور, .., نيمار, يكشف, عن, وشمه, الجديد,

كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن الوشم الجديد الخاص به الذي يجمع أسطورتي الخيال ، الرجل العنكبوت والرجل الوطواط.

وتم رسم الوشمين على ظهر نيمار أثناء مشاركته في لعبة "بوكر" مع أصدقائه.ويعد الوشم الجديد إضافة إلى عدد من الوشوم المختلفة التي يمتلكها اللاعب.