تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-24 08:31:11 سولم:عبد الكريم يوسف زعبي (ابو عامر) في ذمة الله |  2019-01-24 08:28:26 نجم البريميرليغ في عداد الأموات.. وواقعة غريبة قبل الاختفاء |  2019-01-24 06:05:26 مادورو يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة |  2019-01-24 06:03:07 تواصل الأجواء اللطيفة نهاراً والباردة ليلاً |  2019-01-23 19:47:19 اعتقال 3 اشخاص خلال تظاهرة تضامنية مع الاسرى في حيفا |  2019-01-23 22:03:28 رسميا.. هيجواين ينتقل إلى تشيلسي |  2019-01-24 00:01:15 الكابينت يسمح بدخول اموال قطر الى غزة |  2019-01-23 21:58:14 المصادقة على ميزانية مجلس طرعان المحلي بالإجماع‎ |  2019-01-23 21:56:29 نتنياهو يعزي عائلة المرحومة ايه مصاروة |  2019-01-23 22:30:59 اصابات خطيرة باطلاق نار في دير الاسد |  2019-01-23 22:13:21 مشاركة عربية واسعة في المعرض السياحي الدولي فيتور ٢٠١٩ |  2019-01-23 20:24:19 وليد ذياب:اذا المتدينون قادرون ان يجلسوا في الحكومة نحن نستطيع أيضاً |  2019-01-23 19:07:34 كيف رد مدير أعمال هيفاء وهبي على تصريح مايا دياب!! |  2019-01-23 19:03:24 علاج نقص هذا الفيتامين يحمي من أمراض الرئة والإنفلونزا |  2019-01-23 18:59:53 دي يونج يعلن انتقاله إلى برشلونة |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صور .. نيمار يكشف عن وشمه الجديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن الوشم الجديد الخاص به الذي يجمع أسطورتي الخيال ، الرجل العنكبوت والرجل الوطواط.



وتم رسم الوشمين على ظهر نيمار أثناء مشاركته في لعبة "بوكر" مع أصدقائه.


ويعد الوشم الجديد إضافة إلى عدد من الوشوم المختلفة التي يمتلكها اللاعب.







كلمات متعلقة

صور, .., نيمار, يكشف, عن, وشمه, الجديد,

تابعونــا

نجم البريميرليغ في عداد الأموات.. وواقعة غريبة قبل الاختفاء نجم البريميرليغ في عداد الأموات.. وواقعة غريبة قبل الاختفاء 2019-01-24 | 08:28:26

كشفت معلومات جديدة عن تطورات حزينة بشأن مصير اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا،...

رسميا.. هيجواين ينتقل إلى تشيلسي رسميا.. هيجواين ينتقل إلى تشيلسي 2019-01-23 | 22:03:28

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني...

دي يونج يعلن انتقاله إلى برشلونة دي يونج يعلن انتقاله إلى برشلونة 2019-01-23 | 18:59:53

أعلن الهولندي فرينكي دي يونج لاعب خط وسط فريق أياكس أمستردام، إتمام انتقاله لصفوف...

خلال سقوط طائرته.. تسجيل صوتي يكشف آخر كلمات نجم البريميرليغ خلال سقوط طائرته.. تسجيل صوتي يكشف آخر كلمات نجم البريميرليغ 2019-01-23 | 14:55:42

نشر موقع "أولي" الأرجنتيني تسجيلات صوتية مؤثرة بعثها لاعب كرة القدم الأرجنتيني...

محمد صلاح "يختفي" من تويتر وفيسبوك.. وموجة تساؤلات محمد صلاح "يختفي" من تويتر وفيسبوك.. وموجة تساؤلات 2019-01-23 | 12:45:33

اختفى النجم المصري، محمد صلاح، من موقعي "تويتر" و"فيسبوك" للتواصل الاجتماعي،...

العثور على حطام طائرة "نجم البريميرليغ".. وترجيح وفاته العثور على حطام طائرة "نجم البريميرليغ".. وترجيح وفاته 2019-01-23 | 10:22:20

قال عمال الإنقاذ، الأربعاء، إنه من غير المرجح أن ينجو من الموت لاعب كرة القدم...

وجهة جديدة لبالوتيلي "المشاكس" وجهة جديدة لبالوتيلي "المشاكس" 2019-01-23 | 08:49:21

نجح نادي مارسيليا الفرنسي في إنهاء المفاوضات وضم الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم...

إنتر ميلان يزاحم يوفنتوس على ضم إيسكو إنتر ميلان يزاحم يوفنتوس على ضم إيسكو 2019-01-22 | 19:52:29

يسعى إنتر ميلان الإيطالي، لحسم صفقة قوية من نادي ريال مدريد، لتدعيم صفوفه، خلال...

نجم ريال مدريد يدرس الرحيل نجم ريال مدريد يدرس الرحيل 2019-01-22 | 17:16:12

تحدث تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، عن الأزمة التي يعاني منها نجم ريال مدريد، في...

رونالدو يدفع 21.5 مليون دولار ويوافق على السجن مع وقف التنفيذ رونالدو يدفع 21.5 مليون دولار ويوافق على السجن مع وقف التنفيذ 2019-01-22 | 14:45:40

أقر المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام محكمة مدريد اليوم الثلاثاء، بتهربه...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids غرق سيارات ايلات مدينة امطار فيضانات مطار اسعاف شرطة حطبولي علم اسرائيل فوق يرفرف المسجد الاقصى المبارك تصريحان نائبة وزير الخارجية اصابة خطيرة عامل سقط ارتفاع شاهق مصعد ورشة بناء طيرة الكرمل كفركنا مواجهات حرق اطارات اغلاق شارع شرطة تشيلسي و باريس سان جيرمانالطيبة اعتداء عنصري نساء عربيات نتانيا يهودي ضرب عصا مكنسة محجباتاصابة خطيرة طفل رضيع مستشفى رمبام حيفا يخضع العلاج انفلونزا الخنازير فيروس فطريات البحث التفتيش تسمم شتاء موسم سام اصابة مستشفى تحذير انواع صالح للأكلنصري شاهين المسن معليا مجهول يعتدي أرض المكر الشرطة التحقيق تظاهرة رؤساء مجالس عربية درزية تقليص مزايا ضريبية كفر ياسيف مفرق التحقيق مع مدير مكتب ناصرتي بشبهة محاولة الاعتداء على عضو البلدية شريف زعبي‎غدا الثلاثاء وزير الامن الداخلي جلعاد اردان ام الفحم زيارة اللجنة الشعبية تستنكر ترفض تدعو لمظاهرةبيرم كيال لاعب الموسم برايتون الانجليزي موسم افضل جميل ابو خروب الجولان مصرع شاب مقتل حادث طرق مروع دراجة نارية جيب سيارة منطقة اسعاف شرطة نحال علي رافع عرابة مدينة صحة جيدة مأكولات طبيعية عسل تربية خلايا النحل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com