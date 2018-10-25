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ثلث الطلاب الجدد في التخنيون عرب معظمهم نساء



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



نشر  البروفيسور يوسف رفيق جبارين (47 عاما)، ابن مدينة أم الفحم, وهو محاضر كبير في كلية الهندسة المعمارية وتخطيط المدن في التخنيون , نشر عبر صفحته الخاصة على الفيسبوك معطيات حول نسبة وعدد الطلاب العرب في معهد التطبيق العلمي التخنيون في حيفا .



ويتضح من المعطيات التي نشرها بروفيسور جبارين ان معهد التخنيون استقبل هذا العام حوالي 1800 طالبا جديدا  بينهم حوالي 600 طالبا عربيا. غالبيتهم في مجالات إلهايتك. من بينهم حوالي 200 طالبا سيدرسون هندسة الكهرباء والحاسوب.

واشارت المعطيات الى ان 100 من الطلاب الجدد اختاروا دراسة موضوع الهندسة المدنية. ليصل عدد الطلاب العرب في المعهد الى اكثر من 2500 طالب. اكثر من نصفهم من النساء.

واشار البروفيسور جبارين انه من خلال بحث حول حالة الطلاب العرب الاقتصادية في التخنيون وجد ان نصف الطلاب العرب ينتمون الى عائلات تعيش تحت خط الفقر. 

وقال بروفيسور جبارين :" تحية لجميع أسر الطلاب وخاصة تلك الكادحة والتي تقف في قلب هذا التحول الراقي. 

وتابع :" تصل نسبة العمل عند خريجي التخنيون الى 95 بالمئة مع معدل دخل فوق المعدل العام في اغلب الحالات. هذه احدى الاجوبة للخروج من دائرة الفقر.

وأنهى :" في ظل غياب استراتيجيات جماعية لنا في مجالات الحياة المختلفة كالأرض والمسكن والعمل، تبقى استراتيجية التعليم العالي عند الاسرة العربية هي الأمل والأساس".





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