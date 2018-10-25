ما, العلاقة, بين, ولادة, أطفال, بدناء, والإصابة, بسرطان, الثدي؟,

كشفت دراسة بريطانية حديثة، أن النساء اللاتي تلدن أطفالاً بدناء أكثر عرضة للإصابة بمرض سرطان الثدي، الذي يصيب حوالي 55 ألف سيدة في السنة الواحدة. ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن باحثون في معهد أبحاث السرطان بلندن، أكدوا أن النساء اللواتي ولدن أطفالاً بوزن يزيد عن 4كيلو غرام ونصف، كانوا أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض بنسبة 50% عن غيرهن من الإناث اللواتي تلدن أطفالا بحجم طبيعي.

وقال قائد الدراسة أنتوني سويردلو: “مستوى الهرمون الجنسي للمرأة يرتفع جدًا خلال فترة الحمل، لذلك فقد تشكل هذه الفترة خطرا عليها، ولكن على أي حال لا ينبغي أن تشعر بالقلق ومن الأفضل أن تتجه للفحص الطبي كل فترة حتى تطمئن على صحتها”.وأكد “أنتوني”، أن الكثير من الدراسات في الفترة الماضية أثبتت أن الحمل يقي من خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى المرأة، ولكن في الأيام المقبلة سيتضح أن الحمل قد يؤثر سلبيًا عليها.