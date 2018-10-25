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تعيين غيداء ريناوي زعبي رئيسة للمركز الأكاديمي للاستثمارات الاجتماعية



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تم مؤخرا تعيين غيداء ريناوي زعبي رئيسة للمركز الأكاديمي للاستثمارات الاجتماعية المشترك لصندوق إدموند دي روتشليد، صندوق دوأليس وكلية الإدارة.




وينشط المركز لتعزيز الأنظمة البيئية وتطوير مجال الاستثمارات والمصالح التجارية الاجتماعية في اسرائيل.


زعبي هي شخصية مألوفة في القطاع الثالثة وقد أسست مركز انجاز – لتعزيز وتقوية السلطات المحلية العربية وتعمل لأجل تحقيق المساواة الجندية وتعزيز مكانة المرأة العربية. كما أنها حظيت على نشاطها الجماهيري بوسام فارس الحكم المحلي لعام 2015، واختيرت في 2011 كإحدى مئة شخصية مؤثرة من قبل مجلة دي ماركر. "يسعدني أن أنطلق بهذه الطريق الجديدة في قيادة مركز الاستثمارات الاجتماعية والمصالح التجارية الاجتماعية" تقول زعبي .


وتضيف "في إسرائيل، لا يزال عالم التأثير (ايمباكت) مقلصًا ولكن في العالم انتشر . الحديث يدور عن مؤسسات تسعى الى تعزيز ودفع الأهداف الاجتماعية والبيئية القابلة للقياس الى جانب الانتفاع والترّبح الاقتصادي في الآن ذاته. فهذه المؤسسات تزيد قيمة الموارد التي تستثمرها في العالم لأهداف اجتماعية، وكنتيجة توّسع نطاق وحجم النشاط والعمل الاجتماعي والبيئي. يعمل المركز الأكاديمي للاستثمارات الاجتماعية والمصالح التجارية الاجتماعية بشراكة مع صندوق إدموند دي روتشيلد، صندوق دوأليس، وكلية الإدارة، ويعمل على رفع الوعي في مجال آخذ بالتطور والنمو، إنتاج ونشر لغة ومعرفة أكاديمية، وتوفير الأسس لبرامج تأهيل ولأساليب العمل المطلوبة للمبادرات والمشاريع التجارية الاجتماعية". يقدم المركز لقبًا ثانيًا في إدارة الأعمال بتخصصص الاستثمارات الاجتماعية.
تعيين غيداء ريناوي زعبي رئيسة للمركز الأكاديمي للاستثمارات الاجتماعية




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