بيل, في, أزمة, قبل, الكلاسيكو,

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن معاناة الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، من أزمة قبل المباراة المرتقبة ضد الغريم التقليدي برشلونة، الأحد المقبل بكلاسيكو الليجا.

وبحسب صحيفة "إلموندو" الإسبانية، فإن بيل مُتهم بالتهرب الضريبي، وبات عليه دفع مبلغ 337 ألف يورو، بسبب الاحتيال حول حقوق الصور الخاصة به بمشاركة شركة إنجليزية.وأشارت الصحيفة، إلى أن بيل تهرب عام 2013 حين انضم ريال مدريد قادمًا من توتنهام من دفع مبلغ بقيمة 200 ألف يورو، وبالتالي سيتم تغريمه بجانب هذا المبلغ 100 ألف يورو، وفوائد بقيمة 37 ألف يورو.وانضم بيل لعدد من نجوم ريال مدريد الذين وجهت لهم تهمة التهرب الضريبي، حيث كان آخرهم لوكا مودريتش ومارسيلو، وقام الثنائي بتسوية الأمور مع مصلحة الضرائب، وتم دفع الغرامات لتفادي أحكاما بالسجن.وكان من ضمن المتهمين مؤخرًا الفرنسي كريم بنزيما، الذي دفع نصف مليون يورو لحل أزماته مع الضرائب، وأيضًا سيرجيو راموس الذي دفع 100 ألف يورو