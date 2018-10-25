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101,541 طالبا أنهوا في العام 2018 ثلاث سنوات من التّدخّل الاجتماعي .



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق






هذا المعطى هام جدّا ولكن الأهم بأنّ مئات  الآلاف من أبناء الشّبّيبة يقومون بالّتطوّع لمجتمعهم ، في عيادات المرضى ، بيت المسن ، المكتبات العامّة ، ذوي الاحتياجات الخاصّة وغيرها .هذا هو الانتماء الحقيقي للمجتمع  وللمحيط الذي نعيش به .


 في العام 2017  عدد الطلاب المتطوعين في برنامج التّدخّل الاجتماعي كان 96,219 طالبا .نحو 22,108 من الطلاب تطوّعوا في أطر  الطوارىء والانقاذ ونحو 29,410 طالبا تطوّعوا في النويديّات لشبّيبة في خطر وهذا يعكس  الانتماء الحقيقي للمجتمع والتّغيير الايجابي .


من جهة أخرى تقوم الوزارة بتأهيل طواقم  تدريسيّة داخل المؤسّسات التّعليميّة لكيفية تفعيل الطلاب واستخلاص الفائدة الأكبر منهم ، في هذا العام تمّ تأهيل طواقم تعليميّة في 43 مدرسة وخلال الأعوام القليلة الماضيىة سنصل  ل- 850 مدرسة .







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