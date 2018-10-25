101,541, طالبا, أنهوا, في, العام, 2018, ثلاث, سنوات, من, التّدخّل, الاجتماعي, .,

هذا المعطى هام جدّا ولكن الأهم بأنّ مئات الآلاف من أبناء الشّبّيبة يقومون بالّتطوّع لمجتمعهم ، في عيادات المرضى ، بيت المسن ، المكتبات العامّة ، ذوي الاحتياجات الخاصّة وغيرها .هذا هو الانتماء الحقيقي للمجتمع وللمحيط الذي نعيش به .في العام 2017 عدد الطلاب المتطوعين في برنامج التّدخّل الاجتماعي كان 96,219 طالبا .نحو 22,108 من الطلاب تطوّعوا في أطر الطوارىء والانقاذ ونحو 29,410 طالبا تطوّعوا في النويديّات لشبّيبة في خطر وهذا يعكس الانتماء الحقيقي للمجتمع والتّغيير الايجابي .من جهة أخرى تقوم الوزارة بتأهيل طواقم تدريسيّة داخل المؤسّسات التّعليميّة لكيفية تفعيل الطلاب واستخلاص الفائدة الأكبر منهم ، في هذا العام تمّ تأهيل طواقم تعليميّة في 43 مدرسة وخلال الأعوام القليلة الماضيىة سنصل ل- 850 مدرسة .