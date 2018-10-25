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خلال أسبوع - اكثر من 5,500 مخالفة سير منها حوالي 900 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: 

*قسم  المرور يعمل بإستمرار لتطبيق القانون للحد من المخالفات التي تهدد الحياة وتؤدي الى حوادث الطرق، ويركز نشاطه على الطرقات الدامية وفق الدروسات القائمة وتحليل كمية حوادث الطرق المتزايدة بها، بهدف الحد من عدد الضحايا والمصابين على الطرقات وتعزيز الأمان على الطرقات وردع  مرتكبي المخالفات من خلال الأنشطة الميدانية العلنية والسرية* 

 من تحليل معطيات تطبيق القانون خلال الأسبوع الفائت تم تحرير أكثر من 5,500 مخالفة مرورية، غالبيتها الساحقة  ضد الجرائم التي تهدد الحياة والقيادة المتهورة على الطرق الخطرة والدامية.


 🔹 من خلال نشاط ضد مخالفات السهو وعدم التركيز في القيادة تم ضبط اكثر من  900 سائق قام باستخدام الهاتف النقال أثناء قيادة السيارة بشكل مناف للقانون ، حيث تم تغريمهم ب 1000 ₪ و 8 نقاط في حقهم.


🔹تم إلغاء 18 رخصة قيادة لفترة 30 يوم إثر إرتكابهم مخالفات خطرة.


  🔹 كما وتم تحييد نحو 25 سيارة وحُظر استعمالها  لمدة 30 يومًا بسبب ارتكاب السائقين مخالفات خطيرة .


🔹 تم تسجيل حوالي اكثر من 700 مخالفة لسائقي الشاحنات بسبب عطل تقني مما يشكل خطرًا على سلامة وأمن مستخدمي الطريق  وغيرها من المخالفات.


🔹كما وتم من خلال تفعيل وسائل تكنولوجية لتطبيق القانون، تسجيل 350 مخالفة مرورية، بواسطة كميرات الستيلز والكميرات التكتيكية، التي تم نشرها في عشرات الشوارع في كافة أرجاء الدولة.


🔹 قيادة السيارة بسرعة فائقة  والتي لا تتناسب مع ظروف الطريق تزيد من خطر وقوع حوادث الطرق

 وتزيد بشكل ملموس تفاقم شدة الإصابة في حادث  الطرق" - هذا ما ذكر في الشرطة. 

تم رصد وضبط  اكثر من 600 سائق قادوا سياراتهم بسرعة فائقة عن ما يسمح به القانون.


🔹 تم تسجيل أكثر من 100 مخالفة لراكبي مركبات ذو العجلتين لإرتكابهم مخالفات مرورية مختلفة.




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