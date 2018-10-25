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مشاركة طلاب كلية سخنين لتأهيل المعلمين بمشروع ريادي بمبادرة رئيس الدولة



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تشارك كلية سخنين - كلية اكاديمية لأعداد المعلمين في مساق خاص "الامل الإسرائيلي" بمبادرة رئيس الدولة السيد رؤوبين رفلين وبروح خطابه في مؤتمر كيساريا الذي يشدد على أهمية الشراكة بين اقسام المجتمع المختلفة واحداها التعاون والمشاركة بين الأطرالاكاديمية. وقد عقدت طيلة العام لقاءات بين طواقم محاضرين من جميع المؤسسات الاكاديمية انبثق منها شراكات عديدة احداها بين كلية سخنين- كلية اكاديمية لاعداد المعلمين وكلية ليفنسكي للتربية في تل ابيب; عن الكلية كانت د. أمل طه-فاهوم ومن كلية ليفنسكي د. اور مارجليت.


بني مساق خاص شمل لقاءات متبادلة لمدة خمسة أيام متتالية في الكليتين وجولات في سخنين والناصرة القدس وتل ابيب بما فيها عدة زيارات ولقاءات مع طواقم تربوية.  في كلية مع بروفيسور. محمود خليل رئيس الكلية ود. ياسر عواد نائب رئيس الكلية والناطق بلسان البلدية د. غزال أبو ريا ود. حسين طربية مدير اتحاد مدن البطوف لجودة البيئة والمحاضر في الكلية. اما في مدينة الناصرة فشمل اللقاء زيارات للجامع الأبيض وكنيسة البشارة وفيما بعد لقاء مع السيد نادر حاج مدير مدرسة راهبات مار يوسف والطاقم التربوي د. اليف فرانش والمستشارة التربوية السيدة نسرين جبارين. اما في القدس فقد شملت زيارة لقلعة داود وجولة بالمدينة وانتهاء ببيت رئيس الدولة. حيث حصل الطلاب على شرح واف عن تاريخ البيت وسياسة كل رئيس وخاصة الحالي. بالاضافة الى فعاليات اجراها الطلاب بهدف بناء لغة مشتركة بين الطلاب من الكليتين كمربين ومربيات المستقبل.


في اخر لقاء استضاف طلاب كلية ليفنسكي المجموعة، وشاركت المجموعة بلقاء مع الطاقم التدريسي في مدرسة بتل ابيب وجولة في الطبيعة القريبة من الكلية ومن ثم فعاليات ختامية بكلية ليفنسكي.


كانت المشاركة إيجابية جدا من قبل الطلاب والانطباعات ممتازة خاصة وانه أعطيت الفرصة لكل طالب بإدارة الفعاليات الجماعية صباحا ومساء. من المهم الإشارة هنا الى ان المساق المشترك يرافقه تقييم وبحث وستعرض نتائجه بمؤتمرات علمية بالبلاد والعالم.




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