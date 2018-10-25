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جديد في كلاليت عين ماهل:صيدلية جديدة في خدمتكم ومن اجلكم



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يسر كلاليت ان تعلن عن افتتاح صيدلية جديدة في عيادة كلاليت عين ماهل التي ستخدم اهالي المنطقة. 

تمكن الصيدلية الجديدة، التي يديرها الصيدلي يوسف أبو ريا، من توفير الخصوصية للزبائن وستعمل على مدار نطاق واسع من الساعات، وسيتم بيع الأدوية والفيتامينات والمكملات الغذائية وغيرها من الأجهزة والمعدات لصالح الزبائن.


بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضاً توفير الاستشارة الشخصية من قبل الصيدلي، حيث يأتي العديد من المرضى إلى الصيدلية بقائمة طويلة من الأدوية ولا يعرفون أن تناول نوعين او أكثر من الأدوية في الوقت ذاته أو عدم تناول الدواء قد يؤدي إلى ظهور مشاكل طبية جديدة. خلال الاستشارة الشخصية، يفحص الصيدلي نجاعة الأدوية ويشرح للمريض عن الأدوية والمكملات الغذائية التي يتناولها، مثل: أي علاج يوفر الدواء، متى يكون الوقت مناسبًا لتناوله - من حيث أوقات الوجبات وأنواعها، أين يجب تخزين الدواء، تفسير العوارض الجانبية المحتملة، أهمية المثابرة في تناول الدواء، التوجيه لنمط حياة صحي، النشاط البدني وغير ذلك. 

كثيرا ما يجد الصيادلة أن المرضى قد قرروا بنفسهم تناول الأعشاب الطبية أو المكملات الغذائية بالإضافة إلى الأدوية العادية وكان للأمر تأثيراً سلبياً على علاجهم الطبي. يتم إرسال جميع المعلومات الاستشاري التي يقدمها الصيدلي إلى الطبيب المعالج، وإذا كانت هناك حاجة لتغيير الدواء، يتم تغييره على الفور.


وقالت ميراف جوت، المديرة العامة للمنطقة الشمال في كلاليت: "تم افتتاح الصيدلية لصالح اهالي  المنطقة، ونحن نعمل باستمرار على توسيع الخدمات الطبية وتطويرها لخدمة زبائننا، حيث نسعى في الوقت ذاته للوصول الى درجة الامتياز في الخدمة والجودة الطبية".




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