ميسي, يبدي, رأيه, في, انتصار, برشلونة, على, إنتر, ميلان,

هنأ الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه برشلونة، بالفوز على إنتر ميلان، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، في كامب نو.

ونشر ميسي صورة على شبكة إنستجرام وبرفقته نجله تياجو، قال فيها: "من اللطيف العيش في هذه الأجواء والاستمتاع بها، تهانينا للفريق على هذا الانتصار العظيم".وتواجد البرغوث الأرجنتيني في مدرجات ملعب الكامب نو، إلى جانب أطفاله، حيث غاب عن المباراة بداعي الإصابة، التي تعرض لها أمام إشبيلية، السبت الماضي.وحقق برشلونة الانتصار بهدفين دون رد على إنتر ميلان، مساء الأربعاء.وسجل رافينيا الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 32، بينما تكفل ألبا بالهدف الثاني في الدقيقة 83.وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده للنقطة 9 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، وتجمد إنتر ميلان عند 6 نقاط في وصافة الترتيب