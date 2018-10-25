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عثمان طفل «على مر الزمان» يعود للتمثيل بعد 8 سنوات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عاد الطفل التركي إيمير بيركي زينسيدي، الشهير عربيًا بدور عثمان في مسلسل «على مر الزمان»، للتمثيل مجددًا بعد ثماني سنوات على عرض المسلسل.



عثمان، يشارك في المسلسل الجديد «التوأم ميمو جان»، ويجسد في العمل دورين لشقيقين توأم واحد يعيش في أسرة غنية والأخر في أسرة فقيرة.


المسلسل يعرض في تركيا في الوقت الحالي وبالتحديد يوم السبت.


وعن ظهوره الجديد في المسلسل فقد اكتسب سنوات زيادة في عمره ساعدت على تغير ملامحه بعض الشيء ولكنه يتمتع بعدد كبير من المتابعين عبر صفحته على موقع «إنستجرام»، الأمر الذي تسبب في عدم استغراب جمهوره لشكله الحالي.


الطفل الشهير، كان قد جذب الأنظار إليه بشكل كبير رغم صغر سنة وقت ظهوره في «على مر الزمان»، حيث كان يبلغ من العمر خمسة أعوام فقط، وعرض العمل وقتها على مدار ثلاثة أجزاء حققت نسبة نجاح كبيرة في تركيا والوطن العربي.


«على مر الزمان»، من بطولة أركان بتككيا، وعائشه بنجول، من تأليف كوزكن إرماك وإخراج زينب جوناي.




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