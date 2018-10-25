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خاصية جديدة في واتساب تضع حدا للإزعاج



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يخطط تطبيق "واتساب" لإجراء تعديل جديد، سيريح الأشخاص الذين يضعون عددا كبيرا من محادثاتهم الجماعية "من دون إشعارات"، تجنبا للإزعاج الدائم.



وأعلن "واتساب" إطلاق "خاصية الإجازة"، والتي "ستخفي" المحادثات الجماعية التي يقرر الشخص وضعها بخاصية " Mute" أو "من دون إشعارات".


وفي السابق، كانت المحادثات الجماعية تظهر في أعلى قائمة المحادثات، حتى وإن كانت "من دون إشعارات"، ولكن الخاصية الجديدة ستخفي هذه المحادثات.


وقال موقع "وابيتا إنفو" إن "خاصية الإجازة" ستصبح متاحة للتفعيل في قسم الإعدادات بالتطبيق قريبا، حيث لا تزال قيد التطوير في الوقت الحالي.




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