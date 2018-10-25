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الشرطة توصي السائقين بعدم استخدام الطريق رقم 90



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نظرا للاحوال الجوية العاصفة تطلب الشرطة من جمهور السائقين تجنب القيادة في المقطع الجنوبي على طريق رقم 90 بالعربا بين البحر الميت وايلات خشية من حدوث سيول اليوم. 


ويطلب من السائقين سلوك طرق بديلة مثل طريق رقم 40 .وتوصي الشرطة باستخدام تطبيق ويز للاطلاع على حركة السير




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