الشرطة, توصي, السائقين, بعدم, استخدام, الطريق, رقم, 90,

نظرا للاحوال الجوية العاصفة تطلب الشرطة من جمهور السائقين تجنب القيادة في المقطع الجنوبي على طريق رقم 90 بالعربا بين البحر الميت وايلات خشية من حدوث سيول اليوم.ويطلب من السائقين سلوك طرق بديلة مثل طريق رقم 40 .وتوصي الشرطة باستخدام تطبيق ويز للاطلاع على حركة السير

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جبارين: الوزير بنيت يزوّر التاريخ بكتاب المدنيات الجديد 2019-01-31 | 17:01:38 كشف اليوم الخميس، أن نقاشًا يدور في وزارة المعارف حول المصطلحات الّتي ستظهر في...

المقاولون المخالفون الذين تلقوا امرين وقف عن العمل في عام واحد لن يستطيعوا التقدم لمناقصات حكومية 2019-01-31 | 16:35:10 بعد النضال الطويل الذي قادته الهستدروت من أجل زيادة الامان في أماكن العمل بشكل...

8 إصابات بينها خطيرة جدا في حادث سير قرب بيت لحم 2019-01-31 | 15:24:37 أصيب، اليوم الخميس، ثمانية مواطنين بجروح بينهم خطيرة جدا، جراء حادث تصادم بين...

المجلس الطلابي البلدي بكفرمندا : ألا يكفي؟سئمنا هذا المشهد الكئيب وهذا الواقع الأليم، ولا بد لنا من فجر جديد 2019-01-31 | 13:56:02 جاء في بيان صادر عن المجلس الطلابي البلدي في كفرمندا اليوم الخميس في اعقاب ما...

مصرع سائق 40 عاما بحادث على مفرق الونيم باتجاه الناصرة 2019-01-31 | 13:54:33 اسفر حادث طرق مروع بين سيارتين على مفرق الونيم باتجاه الناصرة اليوم الخميس عن...

أمل ابو التوم اول امرأة من النقب تترشح لانتخابات الكنيست 2019-01-31 | 10:24:10 اعلنت السيدة أمل أبو التوم ناشطة إجتماعية من قرية وادي النعم في النقب ترشحها...

اجتماع طارئ في مجلس محلي طرعان بعد وضع قنبلة قرب مبنى المجلس والاعلان عن وقفة احتجاجية غدا الجمعة 2019-01-31 | 09:51:29 عقد مجلس طرعان المحلي، جلسة عاجلة للموظفين (صباح الخميس)، وذلك بعد وضع القنبلة أمس...

كفرمندا - اصابة شرطيين واعتقال 10 اشخاص على خلفية الضلوع بشجار المفرقعات ليلة امس ...فيديو 2019-01-31 | 09:10:19 اعتقلت الشرطة 10 اشخاص فجر اليوم الخميس خلال حملة واسعة للشرطة بشبهة الضلوع في...

طمرة - اصابة موظف بلدية باطلاق نار ونقله للمستشفى 2019-01-31 | 08:30:11 اصيب رجل يبلغ من العمر 50 عاما وهو موظف في بلدية طمرة , باصابات طفيفة في قدميه اثر...