الصين, وروسيا, تتنصتان, على, مكالمات, ترامب,

قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين إن رجال مخابرات صينيين كثيرا ما يتنصتون على هاتف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحمول غير المؤمن حين يتحدث إلى أصدقائه القدامى.

وأضافت الصحيفة يوم الأربعاء أن بكين تستخدم ما تطلع عليه في هذه المكالمات للتأثير على السياسة الأميركية.وقالت الصحيفة إن ترامب تلقى تحذيرات من مساعديه مرارا من أن مكالماته عبر الهاتف المحمول غير مؤمنة وبأن رجال مخابرات روسا يتنصتون على محادثاته باستمرار لكنهم يقولون إن الرئيس ما زال يرفض التخلي عن هواتفه المحمولة.وذكر المسؤولون أن أجهزة المخابرات الأميركية علمت من شخصيات في حكومات أجنبية ومن خلال اعتراض اتصالات من مسؤولين أجانب أن الصين وروسيا تتنصتان على مكالمات الرئيس.ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلبات للتعليق على تقرير نيويورك تايمز.