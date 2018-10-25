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فيديو - حملة واسعة لشرطة السير في وادي عارة وام الفحم
2018-10-25 08:27:06
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حملة واسعة لشرطة السير في وادي عارة وام الفحم
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