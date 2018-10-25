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أمل حجازي: "اذا فقدت الاخلاق فقدت كل شيء"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




وجهت الفنانة اللبنانية ​أمل حجازي​ رسالة الى كل متابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث نصحتهم بأن اذا فقدوا المال كأنهم لم يفقدوا شيئاً، وان فقدوا الصحة فقد فقدوا بعض الشيء، بينما من يفقد الأخلاق يخسر كل شيء.


وكتبت أمل حجازي التالي: "اذا فقدت المال لم تفقد شيئا واذا فقدت الصحة فقدت بعض الشيء واذا فقدت الاخلاق فقدت كل شيء".


وانهالت التعليقات من قبل متابعي أمل حجازي على ما كتبت حيث اثنوا على كلامها ومنهم من أعاد نشر تعليقها عبر حسابه الخاص.




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