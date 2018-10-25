لأول, مرة, في, بريطانيا.., جراحة, معقدة, لجنين, داخل, بطن, أمه,

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تأسر ألعاب الفيديو الألباب لكن هل تنم ممارستها بإفراط عن حالة مرضية؟.. يحاول صناع...
يمكن أن يكون لدرجات الحرارة المنخفضة خلال فصل الشتاء تأثير كبير على أنماط النوم...
صوت أخصائيون في التغذية على أن النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، هو...
اكتشف علماء جامعة "Chengdu" نوعين جديدين من البكتيريا القاتلة المقاومة للمضادات...
اكتشفت مجموعة من الباحثين من جامعة هال في بريطانيا أن الشوكولاتة العادية تستطيع...
كشف علماء جامعة لابفورو الإنجليزية أن السمنة تساعد في تقلص حجم الدماغ،...
أكد باحثون من جامعة بيرغن النرويجية، أن الجسم يمكنه علاج مرض السكري، لأن خلايا...
حذرت مجلة "إلتيرن" الألمانية من تناول الحوامل عرق السوس، نظرا لخطورته على صحة...
توصل علماء جامعة برمنغهام إلى سبب ظهور وملاحظة وجود الطعام اللذيذ وغير الصحي في...
يلجأ الجميع في فصل الشتاء إلى الإكثار من المشروبات الساخنة، خاصة الحساء الساخن،...