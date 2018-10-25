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صلاح يحصل على "هدية خاصة" من مشجعة بعد "الإنجاز"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حصل النجم المصري محمد صلاح على هدية خاصة من إحدى المشجعات، عقب فوز ليفربول مع على ضيفه "رد ستار" الصربي في إطار منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.



وتوجه محمد صلاح عقب نهاية المباراة إلى المدرجات ليحصل على هدية المشجعة التي كانت تحمل لافتة باللغة العربية، وقام النجم المصرى بإعطائها قميصه.




وكان صلاح قد سجل ثنائية في فوز ليفربول على فريق النجم الأحمر الصربى بنتيجة 4-0 ، ليتصدر الريدز المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.


وفي هذه المباراة وصلاح وصل للهدف رقم 50 مع ليفربول في كل البطولات، كما أحرز الهدف رقم 15 له في دوري أبطال أوروبا.


وتخطى صلاح بذلك كل من البرازيلي رونالدو، والفرنسي زين الدين زيدان، والألماني ميروسلاف كلوزه، والإسباني ديفيد فيا، والفرنسي روبرت بيريز، والبرازيلي أدريانو، حيث سجل كل منهم 14 هدفًا فقط في دوري أبطال أوروبا.


وبات صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 50 هدفًا في جميع البطولات، إذ حقق ذلك خلال 65 مباراة فقط، ويأتي خلفه الإسباني فيرناندو توريس الذي سجل 50 هدفا في 72 مباراة.


وعن هذا الإنجاز، قال صلاح عقب المباراة: "هذا عظيم. أنا سعيد للغاية بتسجيل 50 هدفاً مع ليفربول. أنا فخور للغاية وأتمنى أن أواصل التهديف ومساعدة الفريق على الفوز".


وتابع: "كانت مباراة صعبة. كنا نعلم قبلها أنها ستكون قاسية، ولكن من المهم أننا حصدنا الثلاث نقاط".


وصنع السويسري شاكيري هدف صلاح الأول، فيما سجل النجم المصري هدفه الثاني من ركلة جزاء، وهو الهدف الذي قال عنه اللاعب: "أقوم دائماً بتسديد ركلات الجزاء مع منتخب مصر، ولهذا لا أشعر بالقلق. لدينا ترتيب لمنفذي ركلات الجزاء، ميلنر الأول وأنا الثاني. أعددت نفسي قبل المباراة لذلك".




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