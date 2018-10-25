قصف, وعدة, غارات, على, أهداف, في, قطاع, غزة, فجرا, دون, إصابات,

شنت طائرات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات على أهداف متفرقة في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقصفت الطائرات بصاروخ موقعا غرب خانيونس، فيما استهدفت بصاروخين موقعا غرب رفح، جنوب القطاع.وأغارت الطائرات على موقع شمال القطاع.وجاءت الغارات بعد ان قال الجيش الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة، قبل منتصف الليلة الماضية، باتجاه مستوطنات غلاف غزة وإن "القبة الحديدية" تصدت له.